Malgrat que la crisi de la covid ha provocat grans pèrdues en el sector del turisme, que ha sumat dos anys gairebé en blanc, hi ha una excepció. La singularitat és a la Rioja, on ha obert un hotel de luxe al qual només s’accedeix per invitació.

La Casa Cosme Palacio, a Laguardia, té 13 habitacions, quatre d’elles ‘suites’, i ofereix tots els serveis d’un hotel de cinc estrelles. Allotja un màxim de 26 convidats i els hostes només poden reservar si prèviament n’han rebut una invitació. Malgrat la referència inicial, el preu no és menor: cada nit costa entre 5.000 i 10.000 euros, en funció de la durada de l’estada, del nombre de persones i la temporada en què es realitzi la reserva de la casa completa. «Una experiència única» Aquest projecte prèmium neix de l’empresa Entrecanales Domecq e Hijos. El 1991 van obrir Bodegas Cosme Palacio, un espai dedicat a l’enoturisme enclavat en un edifici de 1894. Ara reobre com la Casa Cosme Palacio, un dels hotels més luxosos i exclusius d’Espanya. «El nostre objectiu és oferir als nostres convidats una experiència única, molt exclusiva i integrada en el context local», explica Gonzalo Entrecanales, president d’Entrecanales Domecq e Hijos. «Aquest projecte pretén contribuir que els nostres hostes coneguin tota la riquesa que pot oferir-nos la Rioja alabesa i els seus voltants: els seus vins, la gastronomia, la cultura i el paisatge natural», afegeix. Respecte a l’exigència de rebre prèviament una invitació, Gonzalo Entrecanales precisa que l’hotel «neix amb una important essència i vincle familiar». Per això «el concepte respon un tipus d’allotjament privat amb el qual busquem que els nostres convidats disfrutin de la companyia i de l’entorn com si fos casa nostra», indica. Majordom les 24 hores Majordom les 24 horesEntre altres serveis exclusius, l’hotel té un majordom les 24 hores del dia. També disposa de productes d’higiene de marques d’alta cosmètica, bicicletes elèctriques, tractaments de bellesa, visita i tast privat al celler o un sopar amb maridatge de vins antics, itineraris a mida i taula als millors restaurants de la zona. A l’estiu, a més, s’inaugurarà una piscina situada entre les vinyes amb vista a la vall de l’Ebre.