L’Ajuntament de Roses injecta 2,8 M€ al pressupost per fer front a despeses i inversions

L’Ajuntament de Roses ha aprovat en el ple del 27 d’abril la incorporació de 2,8 M€ al pressupost corrent del 2022. «Són diners que surten dels estalvis de l’Ajuntament i no suposaran ni un euro de deute. Aniran destinats a reforçar serveis, millorar infraestructures, dotar de millors equipaments la Policia Local, adquirir nou patrimoni públic, augmentar la inversió social i fer una important contribució en matèria de cooperació internacional» ha destacat l’alcalde Joan Plana. Aquests fons els aprofitarà el govern per a realitzar inversions o serveis que puguin estar executats en el pressupost de l’any en curs i «que serveixin per poder tirar endavant projectes que en el pressupost no van arribar a entrar» ha destacat Plana.

És una injecció de diners que permetrà dotar d’un augment del 80% de la partida destinada a emergència social, tal com es va anunciar fa uns mesos, que passa de 100.000 a 180.000 euros. «Aquesta mesura respon a dos factors: per una banda, fruit de l’actual situació d’inflació i encariment de preus de subministraments, és probable que hi hagi un augment de les famílies que necessiti recursos i, per altra banda, hi ha famílies que estan en situació de pobresa energètica a les quals l’ajuntament els subvenciona el cost dels subministraments de casa seva. A això se li suma l’arribada d’un centenar de persones procedents d’Ucraïna, establertes al municipi, al marge de les que formen part del programa Refugiats de Creu Roja». Referent al tema d’Ucraïna «també tenim una partida de 30.000 euros per al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que desenvolupa projectes humanitaris a la zona del conflicte».

L’alcalde Joan Plana ha destacat altres inversions importants com ara l’aposta tecnològica per millorar l’eficiència de la plantilla de la policia local i per renovar la flota vehicles, on destinem uns 80.000 euros. S’invertiran 40.000 euros d’inversió en espais culturals, 90.000 euros per la climatització de l’edifici del casal d’avis, «que és una demanda molt recurrent» i 125.000 euros en petites actuacions genèriques al castell de la Trinitat i la Ciutadella. Finalment, Plana s’ha referit a les inversions que aquest any es faran en urbanisme amb una dotació de gairebé 600.000 euros: «per exemple hi ha una partida preparada per adequar una zona d’aparcament a la zona dels Franquets a Santa Margarida, tot i que no arribarà a estar enllestit per a l’estiu, la implantació d’un carril bici a Santa Margarida, entre moltes altres».