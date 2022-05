Santa Llogaia d’Àlguema, pendent de l’ampliació de la subestació de la MAT

El Govern de l’Estat espanyol té en cartera l’ampliació de la subestació de la línia de Molt Alta tensió (MAT) de Santa Llogaia d’Àlguema per tal que rebi l’energia del parc eòlic marí projectat a Roses, el Tramuntana Nord. Aquesta intervenció, inclosa dins la Planificació de la Xarxa de Transport d’Electricitat 2021-2026, ja ha rebut l’aval del Consell de Ministres. En el document s’especifica que es vol fer més gran la subestació de 400 kV , per tal de recollir l’electricitat dels aerogeneradors.

Ara bé, aquesta informació no s’ha transmès de forma oficial al consistori de Santa Llogaia d’Àlguema. «Des de l’Ajuntament hem estat coneixedors de la Planificació elèctrica 2021-2026 de Red Eléctrica de España, a través de la publicació que han fet a la seva pàgina web», explica Mireia Pimentel, alcaldessa del municipi. Tanmateix, afegeix: «Es tracta d’un document on es fa previsió de les accions a realitzar en aquest període arrel, entre altres coses, del procés de descarbonització iniciat a Europa. En ell s’indica que l’actual Subestació Elèctrica ha de ser objecte de connexió de renovables a partir de l’any 2023, amb previsió per ampliació per emmagatzematge per l’any 2026».

En aquest sentit, val a dir que en la Planificació de la Xarxa de Transport d’Electricitat 2021-2026 també es detalla que l’objectiu de la intervenció és «facilitar la connexió de generació eòlica marina» en zones considerades prioritàries a l’esborrany del Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim, el POEM.

Dubtes sobre la intervenció

El cert és que des de l’Ajuntament de Santa Llogaia d’Àlguema s’afirma que el consistori és coneixedor que cada nova connexió elèctrica comporta la construcció d’una ampliació. «Nosaltres érem conscients que l’actual Subestació Elèctrica està concebuda per anar rebent (o distribuint) energia elèctrica de qualsevol de les procedències (renovables o convencionals), tal com ja ho han fet Endesa o la línia de l’AVE, en connectar-se a través de la seva pròpia subestació a la central», diu l’alcaldessa, i afegeix: «Tanmateix, sabem que cada nova connexió suposa la construcció d’una de nova (de menor dimensió) que s’adossa al perímetre de l’estació central».

Ara bé, el cert és que per tots aquests motius el consistori afirma que no poden saber encara si l’ampliació de la qual es parla fa referència a la central pròpiament dita, o bé, a les dependències de la nova connexió de molins marítims. «Cal esperar a veure la concreció i redacció dels projectes que ben segur ens aniran arribant», diu Pimentel.

La instal·lació rebaixa la tensió dels 400 kV als 132

La subestació elèctrica d’Endesa de Santa Llogaia d’Àlguema va ser construïda entre els anys 2015 i 2018, i va suposar una inversió de 10,2 milions d’euros. Aquesta instal·lació fou ideada per ser un nus de connexió de tota la xarxa de transport del territori, així com per reforçar el subministrament d’electricitat a les comarques gironines. Tanmateix, la funció de la subestació és la de rebaixar la tensió dels 400 kV als 132, gràcies a tres transformadors que funcionen a l’uníson. Val a dir que amb la seva construcció es va completar el parc elèctric de la MAT.