Els presidents de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, i de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri han admès durant la seva intervenció en un debat en el marc de la Reunió Cercle d’Economia a Barcelona que la globalització s’ha posat en dubte, especialment després de la guerra d’Ucraïna; i els canvis que les diferents crisis que s’han encadenat han accelerat.

Álvarez Pallete ha reclamat que les persones puguin conèixer el valor de les dades que ceïn en la seva activitat diària a la xarxa: «Se’ns ha de dir el valor de les nostres dades; si no, és vassallatge digital». Ha assegurat que l’actual revolució tecnològica «ha creat un nou factor de producció, que són les dades», i el valor de les quals la població no coneix. El màxim directiu de Telefónica ha remarcat que les dades que crea cada persona són de la seva propietat i que «no es poden expropiar sense contrapartida, i la contrapartida no pot ser un producte gratuït».

Ha lamentat també que les xarxes socials s’estan utilitzant per viralitzar notícies, «de vegades de forma intencionada», i que hi ha drets al món analògic que no hi ha a la xarxa; per exemple, saber si s’està parlant amb una persona o amb un bot, o si s’està consumint publicitat.

Álvarez-Pallete ha afirmat que les noves tecnologies permetran crear 400.000 nous llocs de treball en cinc anys a Espanya, però ha assenyalat la necessitat de «capacitar la població per fer front a aquesta nova ocupació». I ha posat com a exemple la seva companyia, on s’apliquen programes de formació a 23.000 persones.

Per la seva banda, el president de CaixaBank ha defensat que els nous actors del sistema financer operin amb les mateixes regles que la banca tradicional. «És un tema al qual cal enfrontar-se i els reguladors ho han de fer i al més aviat possible», ha afirmat. Goirigolzarri ha explicat que el sector financer ha viscut en els últims anys l’entrada de nous actors com ‘start-ups’ i empreses ‘fintech’ que «legítimament» volen trencar l’statu quo del sector, augmentant així la competència, tot i que ha defensat la competència ha reclamat que tots els actors operin amb unes mateixes regles de joc, perquè l’arbitrarietat regulatòria és una «llavor d’inestabilitat».