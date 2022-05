La patronal i els sindicats donen per trencades les negociacions per a un nou acord salarial aquest any. Així ho han fet públic les parts aquest dijous, després de mantenir els últims contactes i constatar que no veuen marge per a una entesa que guiï la negociació col·lectiva i llanci a un cicle de conflictivitat laboral en la negociació de convenis. La CEOE i CCOO i la UGT s’aixequen de la taula aquest any i deixen a mercè de cada federació i cada sector el consensuar (o imposar) els increments salarials per als pròxims anys. Amb el risc que això desemboqui en un cicle de vagues que ja s’estan coent per tot Espanya, com és el cas dels centres d’atenció telefònica (prevista la primera per al 13 de maig).

La negociació no ha sigut fluida en cap moment i durant els dos últims mesos els agents socials han mirat de trobar una fórmula que permetés que els treballadors no perdessin poder adquisitiu i que les empreses conservessin prou marges per no perdre competitivitat. No ha sigut possible i, davant l’atzucac al qual s’han anat arraconant les parts, s’han trencat les negociacions.

Les centrals advocaven per generalitzar les clàusules de revisió salarial, cosa que permetria pactar increments salarials més modestos ara i després compensar-los a final d’any segons el que hagi pujat la inflació. La patronal no volia parlar-ne i va imposar un veto frontal a aquesta fórmula, davant el previsible encariment de costos laborals que això li hauria suposat. La pressió des de diverses federacions cap a la cúpula dirigida per Antonio Garamendi perquè no s’accepti aquesta via ha marcat el final de les negociacions.