Els ports esportius de Portbou, Roses i l’Escala s’han adherit a la campanya promocional engegada per l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, amb el títol "Navegar té premi!". A la iniciativa, també s’hi han sumat 23 ports més de tot Catalunya. La proposta consisteix en una nit d’amarratge gratuïta en cada un dels 25 ports participants. La promoció inclou un total de 24 nits d’amarrador, amb un màxim d’una en cada port, gratuïtament per als amarristes de qualsevol dels altres ports de l’Acpet. La campanya vol dinamitzar la navegació entre els diferents ports adherits així com animar els usuaris a conèixer millor la costa catalana.