La farmacèutica nord-americana Moderna va guanyar entre el gener i el març 3.657 milions de dòlars, gairebé tres vegades més que els 1.221 milions aconseguits en el mateix trimestre del 2021, gràcies a les vendes de la seva vacuna contra la covid-19, que es van disparar fins als 5.925 milions de dòlars.

La companyia també va triplicar els seus ingressos en el primer trimestre, que van arribar als 6.066 milions de dòlars, davant els 1.937 aconseguits en el mateix període de l’any passat.

Així mateix, els seus guanys per acció entre el gener i el març també es van disparar fins als 8,58 dòlars, en comparació amb el primer trimestre del 2021, quan es van situar en 2,84 dòlars.

L’empresa, a més, va reiterar que les seves previsions de vendes de la vacuna contra <strong>la covid-19</strong> per al conjunt de l’any són de 21.000 milions de dòlars.

«L’equip de Moderna va tenir un sòlid acompliment en el primer trimestre i estic agraït pel progrés que el nostre equip continua aconseguint a mesura que avancem en la nostra cartera de medicaments d’ARNm», va assenyalar el conseller delegat, Stéphane Bancel.

Bancel va destacar que la companyia continua treballant en la fabricació de diversos productes, com la doble vacuna per a la covid i la grip, i per tractar altres afeccions respiratòries.

La setmana passada, Moderna va sol·licitar a les autoritats sanitàries nord-americanes i de la Unió Europea l’autorització d’emergència de la seva vacuna contra la covid-19 per a nens entre els 6 mesos i els 6 anys.

Aquest dimecres, després de donar a conèixer els seus comptes, les accions de la companyia es disparaven fins a un 6,11% en les operacions electròniques prèvies a l’obertura de la Borsa de Nova York.