Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma que més ocupació va generar en termes absoluts aquest mes d’abril respecte al conjunt d’Espanya, només per darrere de les illes Balears i Andalusia. La campanya turística de Setmana Santa va marcar territorialment la distribució dels nous ocupats, amb bons resultats a les illes i el Llevant, davant els escassos registres de l’altiplà central, segons les dades publicades aquest dijous pels Ministeris de Treball i Seguretat Social.

Aquesta lògica es va reproduir a Catalunya i, mentre Girona i Tarragona van créixer totes dues al 3,1% en ocupació, Lleida va retrocedir un 0,8% i Barcelona –amb un mercat turístic diferent– es va anotar un avenç del 0,5%. «El món del treball a Catalunya continua mostrant una gran solidesa, malgrat la inflació, la guerra d’Ucraïna i la falta de subministraments. [...] Podem projectar un futur optimista», ha declarat el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa.

Comunitats com Madrid, per exemple, van registrar números bastant discrets per a la seva mida econòmica. Si Catalunya va guanyar 32.421 ocupats –el seu millor abril des del 2017–, la capital d’Espanya amb prou feines va sumar 8.896 nous afiliats a la Seguretat Social. El creixement de l’ocupació va ser unànime i totes les autonomies van registrar un saldo positiu d’ocupats.

Quant a l’atur, Catalunya va posar fi a l’apatia que l’havia caracteritzat en aquest indicador durant els dos mesos precedents i va registrar un descens de 6.788 persones respecte al març, i la xifra total d’aturats a les quatre províncies catalanes es va situar en 364.698 persones. És la més baixa des de l’abril del 2009. En l’àmbit territorial, Catalunya va ser la quarta autonomia on més va baixar l’atur en termes absoluts, superada per les Balears, Andalusia i Madrid.