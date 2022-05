Carrefour celebra aquests dies el seu primer fòrum d’ocupació a Catalunya amb l’objectiu de seleccionar i captar talent per cobrir més de 1.500 llocs a la campanya d’estiu. La companyia realitza així la contractació més important del sector en aquesta comunitat. Carrefour vol, a més, que l’organització d’aquesta fira d’ocupació serveixi com a via de comunicació amb els ajuntaments, el servei públic d’ocupació de Catalunya (SOC), així com fundacions i associacions relacionades amb la integració laboral.

Els perfils que reclama l’empresa de distribució per als seus hipermercats i supermercats catalans estan relacionats amb l’atenció directa al client com a línia de caixes, taulells i punts de venda de productes frescos, reposició, tecnologia i electrodomèstics, als quals se sumen a més altres llocs com gerents de botiga, responsables comercials i professionals de productes frescos, entre d’altres. La companyia, que rep a l’any un milió de currículums, recollirà durant aquestes jornades les sol·licituds d’ocupació de tots els interessats en la seva oferta laboral i realitzarà durant el fòrum entrevistes amb els candidats per accelerar el procés de contractació.

La companyia, que rep a l’any un milió de currículums, recollirà durant aquestes jornades les sol·licituds d’ocupació de tots els interessats en la seva oferta laboral i realitzarà durant el fòrum entrevistes amb els candidats per accelerar el procés de contractació.

El fòrum s’ha dissenyat perquè recorri la geografia catalana durant el present mes de maig, visitant, a més de la ciutat de Barcelona, altres comarques com les del Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès, i ciutats com Girona i Tarragona. La política de contractació de Carrefour té per objectiu atendre de manera eficaç el client, per la qual cosa escolta de les seves necessitats i la resposta a les seves demandes són els eixos sobre els quals sustenta la seva estratègia.

El punt de partida d’aquesta trobada de Carrefour amb l’ocupació es desenvolupa entre avui i demà a Barcelona, a l’edifici Mediatic de Barcelona Activa. Per a aquestes dues primeres jornades, la cadena ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona tant en l’organització de l’esdeveniment, com en la difusió de les ofertes, selecció de perfils i la cessió d’espai per realitzar la jornada.

El fòrum recorrerà, a partir de la setmana que ve, altres localitats i espais de la zona del Vallès-Sant Cugat (10 i 11 de maig), Tarragona (16 i 17), Girona (18 de maig, al claustre de la Mercè), el Baix Llobregat (19 i 20 de maig, a la sala del Centre Ocupació Promoció Econòmic el Prat) i Badalona/Maresme (23 i 24 de maig).

Carrefour, que va inaugurar la seva presència al país amb l’obertura de l’hipermercat del Prat el 1973, compta en l’actualitat amb 7.100 col·laboradors a Catalunya. A nivell nacional compta amb una plantilla que supera els 58.500 col·laboradors sota ensenya i es confirma, any rere any, com un dels principals ocupadors del país.