La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, assistirà aquest divendres a l’última jornada de la Reunió Cercle d’Economia, que se celebrarà a Barcelona des de dimecres. Von der Leyen ha sigut reconeguda en la segona edició del Premi a la Construcció Europea del Cercle d’Economia, que l’any passat va estrenar el primer ministre italià, <strong>Mario Draghi</strong>.

El president del Cercle d’Economia, Javier Faus, entregarà el guardó a la presidenta de la comissió divendres, 6 de maig. També hi serà present el president del Govern, Pedro Sánchez, que clausurarà les jornades d’aquest any. De fet, a aquesta tradicional cita anual hi assistirà una nombrosa representació del Govern central, amb les vicepresidentes Nadia Calviño i Teresa Ribera, així com la ministra de Transport, Raquel Sánchez, i el titular d’Exteriors, José Manuel Albares. Les sessions començaran dimecres amb la intervenció del president Pere Aragonès. El nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’estrenarà davant l’empresariat català durant una conferència divendres.

Un dels lemes de la trobada d’aquest any és la geopolítica i l’energia. La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, hi participarà el dia de la inauguració per abordar la crisi energètica. Raquel Sánchez, per la seva banda, participarà en la taula rodona ‘Talent femení en la IV Revolució Industrial’ el dia de la clausura. Finalment, per motius d’agenda, Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, hi participarà de manera telemàtica dijous, 5 de maig.