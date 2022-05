La vicepresidenta tercera i ministra espanyola per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va dir aquest dilluns que «probablement» no hi hagi temps a rebre la llum verda de la Comissió Europea perquè l’«excepció ibèrica» l’aprovi demà el Consell de Ministres i confia que passi «la setmana que ve». «Estem ultimant-ne els detalls, no és fàcil que tinguem temps a fer-ho demà, perquè a més avui és festiu a Madrid», va argumentar en declaracions a la premsa abans de participar en la reunió extraordinària de ministres d’Energia de la UE.

«En els pròxims dies en tindreu notícies», va remarcar, per després dir que «probablement» no arribi a temps a la taula del Consell de Ministres d’aquest dimarts i va confiar que l’Executiu comunitari doni el seu aval definitiu «com abans millor» perquè la pugui aprovar el Govern la setmana vinent. Espanya i Portugal continuen negociant amb els serveis comunitaris de Competència, sota la direcció de Margrethe Vestager, els detalls tècnics de la proposta perquè els dos països ibèrics posin un límit al preu del gas en el mercat de l’electricitat, de manera que es tradueixi en una factura reduïda de llars i empreses. Madrid i Lisboa van anunciar la setmana passada un acord polític amb la Comissió Europea que preveu un límit al gas durant 12 mesos que en les primeres setmanes serà de 40 euros per megawatt i hora (MWh) i pugi progressivament fins a una mitjana en tot el període de 50 euros MWh. Mentrestant, la reunió extraordinària dels titulars d’Energia dels Vint-i-set estarà dedicada a abordar les conseqüències del tall de subministrament de gas per part de Rússia a Polònia i Hongria, així com a continuar debatent el full de ruta per desprendre’s de la dependència en els combustibles fòssils de Moscou. Ribera va destacar la importància que el bloc continuï actuant amb «unitat i solidaritat», així com que millori la seva «capacitat de coordinació» per ajudar aquells estats membres que són més «vulnerables» a les decisions energètiques del Kremlin perquè en tenen més dependència en els seus hidrocarburs. Aquest serà, va dir, el «nucli central» de la reunió extraordinària dels ministres europeus d’Energia, que se centraran en mesures per reduir la dependència a Rússia i «no tant» a definir el nou paquet de sancions de la UE a Moscou, que podria incloure algun tipus d’embargament al petroli però que no és objecte de la trobada d’aquest dilluns.