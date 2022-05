Des d’aquesta setmana és possible consultar el padró provisional de l’exercici 2021 per determinar l’impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. El Govern ha decidit mantenir les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà l’increment que estava previst en la llei inicial.

D’acord amb l’article 44 de la llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, en l’exercici 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost. En concret, estava previst passar de 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes, i de 160 g/km a 140 g/km en el cas de les furgonetes, cosa que es traduïa en un increment de la quota. A més, també es preveia incrementar els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable. Les tarifes de l’exercici 2020 (que es va liquidar el 2021) es mantindran per a l’exercici actual, meritat en data 31 de desembre del 2021 i que es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’aquest any. L’Executiu català ha pres aquesta decisió «atès l’escenari d’incertesa que està tenint sobre l’economia l’alta inflació, provocada per l’alça en els preus de l’energia; la situació a Ucraïna, i els efectes de la pandèmia a les llars catalanes, i per afavorir una transició adaptada a les condicions socioeconòmiques», segons ha comunicat la Generalitat. En el cas de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, el nou decret llei modifica la llei 5/2020, de 29 d’abril, per la qual es crea l’impost, i incrementa el seu tipus de gravamen en el cas de les activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica. El Departament d’Acció Climàtica destinarà tots els recursos obtinguts íntegrament a incrementar el nombre de parcs fotovoltaics en edificis i infraestructures de titularitat pública, a ajudes a la connexió a la xarxa de gas de les plantes de biogàs i a completar el desplegament de les actuacions en matèria de transició energètica.