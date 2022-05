Foment del Treball demana al Govern deflactar l’IRPF per evitar que l’actual escalada generalitzada de preus repercuteixi doblement en el poder adquisitiu dels treballadors i dispari el cost laboral per a les empreses. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha manifestat que no compassar l’evolució dels preus amb la càrrega fiscal dels empleats seria «estar enganyant els contribuents», segons ha manifestat en l’assemblea general de l’entitat celebrada aquest dilluns. El líder empresarial també ha insistit en les seves crítiques a la política urbanística de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l’actitud de la qual ha definit com a «autoritària», «arrogant», «poc democràtica» i «ideològicament sectària».

Sánchez Llibre ha aprofitat l’assemblea general de Foment del Treball per redoblar el seu missatge que en l’actual conjuntura és més necessari que mai un «ecosistema fiscal competitiu». ¿Què significa això? Eliminar l’impost del patrimoni –que ha qualificat de «confiscatori»–, «harmonitzar a la baixa» l’impost de successions i donacions –a Madrid està bonificat al 99%– i, a curt termini, deflactar l’IRPF als salaris.

¿Què és deflactar l’IRPF? Que l’Administració compassi els gravàmens fiscals a l’actual moment de pujada de preus generalitzada. És a dir, que si a un treballador li apugen el sou, per exemple, un 3% i després d’aquest increment salta d’un tram de cotització a l’altre, el Govern apliqui les rebaixes necessàries perquè això no es converteixi en un ‘regal enverinat’ i l’esmentada pujada s’acabi consumint en impostos. «Deflactant i retornant via IRPF l’excés de recaptació als contribuents, evitaríem pèrdua de poder adquisitiu dels salaris», ha declarat Sánchez Llibre. Segons els seus càlculs, durant aquest primer trimestre Hisenda ja ha recaptat 10 milions d’euros addicionals per la inflació.

25% de PIB industrial el 2030

Menys impostos i més indústria. Aquest és el binomi en el qual es mouen actualment les reivindicacions de Foment del Treball. L’objectiu que situa la patronal és tornar a muscular el teixit industrial català i que aquest guanyi pes en el conjunt del PIB, perquè el 2030 torni a estar en el 25%. Actualment està en el 19% i en retrocés. Sánchez Llibre s’ha mostrat crític amb les restriccions ambientals que tant des del Govern central com del Govern imposen a l’activitat del sector secundari i ha considerat que haurien «de repensar la transició energètica industrial, perquè sigui justa, competitiva i eficient», ha declarat.

En aquest sentit, des de la patronal defensen alimentar aquest creixement industrial amb més energia nuclear i gas nord-africà. D’una banda, el líder empresarial ha advocat per ampliar els terminis de tancament de les centrals nuclears, passant de la data límit actual del 2027 –«perquè tots sabem que no es pot complir», ha declarat– fins al 2035. I a fi de reduir la dependència gasística que té Europa del mercat rus, Sánchez Llibre ha tornat a insistir a reactivar el projecte del gasoducte Midcat, que transportaria gas des del nord de l’Àfrica fins a centre Europa, passant per Catalunya i creuant el Pirineu.

El pols Foment-Colau continua

Fa anys que les relacions entre la històrica patronal catalana i l’alcaldessa de Barcelona són molt dolentes i no milloren, tal com ha quedat patent en el discurs d’aquest dilluns de Sánchez Llibre. El president de Foment ha promès continuar sent «molt proactiu» en la lluita contra «la política de decreixement econòmic imposada per la força de la senyora Ada Colau». Des de l’entitat empresarial estan en contra de l’expansió de les superilles en detriment del transport privat, així com la congelació de llicències per a nous hotels o la posició contrària de l’alcaldessa a l’ampliació de l’aeroport del Prat, entre d’altres.