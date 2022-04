La directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Núria Ramon, i l’alcalde de Roses, Joan Plana, han presentat aquest matí en roda de premsa el projecte del nou Carnet Jove de Roses, que es posarà en marxa a l’octubre.

L’objectiu del Carnet Jove d’àmbit local - el primer de l'Alt Empordà - presentat aquest matí és oferir una bona diversitat d’avantatges de qualitat i proximitat per al jovent de Roses i potenciar-ne l’ús en el seu dia a dia. Sobretot, es pretén que els i les joves puguin utilitzar el carnet en comerços i establiments locals i, d’aquesta manera, estrènyer més el seu arrelament i identitat amb el municipi i reforçar el seu vincle amb el comerç de proximitat.

La presentació d’aquest matí marca el punt de partida de la campanya per captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes a la població. Es pretén que a l’octubre, quan es començarà a expedir el nou carnet local que inclourà el logotip de l'Ajuntament de Roses, millori l’oferta actual d’avantatges fruit d’aquesta campanya de captació.

El Carnet Jove ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional dels quals se’n poden beneficiar uns 530.000 nois i noies d’entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país.

A nivell local, hi ha 1.473 joves (52% noies i 48% nois) que són titulars del Carnet Jove a Roses, on ara hi ha 26 avantatges repartits entre els àmbits de cultura (15,4%), salut (11,5%), formació (11,5%), turisme i mobilitat (7,7%), tecnologia (7,7%), lleure (7,7%), d’esports (3,8%), i altres (34,6%).

Els 1.473 titulars que el CJ té avui a Roses es reparteixen en les següents franges d’edat: 12-13 anys (1%), 14-17 anys (11,1%), 18-21 (26,7%), 22-25 (29,5%), 26-30 (28,5%) i 31 anys (3,1%). Es tracta d’unes xifres que signifiquen una penetració mitjana del 35% del Carnet Jove entre el total de joves residents a Roses.

A més del jovent de Roses, dels descomptes al comerç i serveis locals del CJ al municipi també se’n poden beneficiar el conjunt dels titulars del carnet a la comarca de l’Alt Empordà (10.612 joves), a les comarques gironines (53.534 joves), al conjunt de Catalunya (529.072 joves) i arreu d’Europa (més de 6 milions).

L’objectiu, tal com ha explicat la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Núria Ramon, és que el nou Carnet Jove de Roses connecti el Carnet Jove -que ja és molt popular entre la joventut catalana- amb el món local i, especialment, amb el comerç i serveis de proximitat: “Amb aquesta aposta pels avantatges quotidians potenciem el comerç local de proximitat i fem del Carnet Jove una eina encara més útil pel dia a dia del jovent als seus municipis”. Així mateix, la directora general ha recordat que aquesta acció respon a la pròpia demanda de milers de joves durant l’acció participativa organitzada el 2017 coincidint amb el 30è aniversari del carnet.

De la seva banda, l’alcalde de Roses, Joan Plana, ha explicat que “aquest conveni ens converteix en un dels 21 ens locals de tota Catalunya que pot oferir un carnet ple d’avantatges al nostre jovent d'entre 12 i 30 anys, amb descomptes variables d’entre el 5 i el 20%. És un projecte que se suma a les polítiques que dirigim a incentivar la seva participació i dinamisme en els diferents àmbits municipals, en aquest cas associat al comerç local, que aproparà les persones joves a les botigues de Roses, augmentarà el seu grau de coneixement i potenciarà l’ús en el seu dia a dia”.

Els joves de Roses que a l’octubre decideixin fer-se nous titulars del Carnet Jove ho podran fer a través del web carnetjove.cat, a qualsevol de les oficines de CaixaBank o a imagin. Com a novetat, el Carnet Jove de Roses tindrà un format digital i es podrà fer servir directament des de l’APP mòbil del Carnet Jove. Per tal de disposar del carnet, els joves hauran d'acreditar que resideixen al municipi tot mostrant el seu DNI o bé el certificat d’empadronament. Per la seva banda, els joves que ja eren titulars i que, per tant, ja disposen del plàstic genèric del Carnet Jove, no caldrà que el renovin perquè ja disposaran automàticament de la versió digital del Carnet Jove de Roses a l’APP del CJ. D’altra banda, els joves també tindran l’opció de fer un ús financer del Carnet Jove a través d’imagin, la plataforma de serveis digitals impulsada per CaixaBank.

Joventut va iniciar en fase de prova pilot el Carnet Jove Local el 2018 en un total de set municipis catalans. L’èxit de la iniciativa fa que Joventut l’hagi seguit estenent a nous municipis i comarques com és el cas de Roses.