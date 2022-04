El Departament de Cicles de Formació Professional de l’Institut Illa de Rodes ha organitzat una jornada destinada a afavorir la relació entre l’alumnat i les empreses comarcals. En aquesta edició, han estat els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Guia al medi natural i de temps lliure els que han participat en la trobada. És per aquest motiu que les empreses convidades a l’acte d’aquest any per part de l’Institut pertanyien al sector turístic i de lleure.

La proposta, que té com a finalitat facilitar el coneixement mutu entre alumnes i empreses per tal de formalitzar acords de Formació als Centres de Treball, tingué lloc el dijous 21 d’abril al matí, quan es va donar la benvinguda oficial. Més tard, va tenir lloc l’exposició de les empreses, activitat que va permetre descobrir tots els detalls de les entitats visitants. Finalment, es van fer les entrevistes amb els alumnes, amb les quals cada empresa podia parlar amb els estudiants interessats i valorar la seva idoneïtat.