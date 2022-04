L’economia espanyola creixerà el 4,3% aquest any i el 3,5% el 2023, segons les noves previsions oficials presentades aquest divendres per la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño. El nou quadro macroeconòmic retalla en 2,7 punts la previsió anterior de l’Executiu per a aquest any i recull l’impacte que la guerra a Ucraïna tindrà sobre l’activitat espanyola per la crisi energètica, la inflació i l’empitjorament del comerç internacional; a més, s’alinea amb les projeccions avançades en les últimes setmanes pel Banc d’Espanya, l’Autoritat Fiscal i l’FMI.

Segons el nou escenari, que el Govern preveu remetre a la Comissió Europea entre aquest divendres i dissabte, la taxa d’atur evolucionarà des del 14,8% de la població activa el 2021 fins al 12,8% el 2022, l’11,7% el 2023, el 10,6% el 2024 i el 9,6% el 2025. Les noves projeccions macroeconòmiques formen part de l’actualització del Pla d’estabilitat 2022-2025, que tots els estats membres han de remetre a la Comissió Europea abans que finalitzi l’abril. Aquestes projeccions són la base per establir les previsions de dèficit i deute públic fins al 2025 sobre les quals el Govern haurà de començar a confeccionar els Pressupostos de l’Estat per al 2023.