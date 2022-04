Repsol va duplicar el seu benefici en el primer trimestre de l’any 2022 amb un resultat net de 1.392 milions d’euros, en comparació amb els 648 milions del mateix període de l’exercici anterior, marcat per la pandèmia, gràcies a l’alça de preus del petroli després de la invasió d’Ucraïna, que va marcar l’esdevenir dels tres primers mesos d’aquest any.

Així, el cru Brent va cotitzar a una mitjana de 102,2 dòlars per barril, enfront dels 61 dòlars del mateix període del 2021. Per la seva part, el gas Henry Hub es va pagar a una mitjana de 5 dòlars per MBtu, gairebé el doble del preu del 2021, quan cotitzava a 2,7 dòlars. Aquesta pujada dels preus, que van tocar màxims que no es veien des del 2008, va influir en els resultats de la companyia amb un resultat net ajustat, que mesura específicament la marxa dels negocis, que va arribar als 1.056 milions d’euros, enfront dels 471 milions del període comparable de l’any anterior.

L’àrea d’Exploració i Producció, que desenvolupa tota la seva activitat fora d’Espanya, va aportar el 69% del resultat net ajustat, al guanyar 731 milions d’euros, en comparació amb els 327 milions del període equivalent de l’exercici anterior. Si bé la producció mitjana del primer trimestre (558.500 barrils equivalents de petroli) va ser inferior a la del mateix període del 2021, després de la venda d’actius a Malàisia, Rússia, l’Equador, el Vietnam, Noruega i Algèria, i el cessament de la producció a Espanya, la pujada dels preus va impulsar aquest negoci.

L’àrea Industrial (refinament), entre el gener i el març, va arribar a un resultat de 236 milions d’euros, enfront dels 73 milions del mateix període del 2021, impulsat per uns volums més elevats que els del trimestre equivalent de l’any anterior, en el qual va estar llastat per la pandèmia. I l’àrea Comercial i Renovables va obtenir un resultat de 117 milions d’euros, lleugerament per sobre dels 101 milions del mateix període del 2021, en el qual les restriccions a la mobilitat derivades de la crisi sanitària i els efectes de la tempesta Filomena van ser determinants. La companyia va ser la primera a establir descomptes a les seves estacions de servei atesa la pujada de preus provocada per la invasió d’Ucraïna. Les estacions de servei que la companyia té al país van representar poc menys del 5% del total del resultat net ajustat.

El flux de caixa operatiu es va situar en 1.091 milions d’euros, per sobre també del que es va registrar en el primer trimestre del 2021. D’altra banda, el deute net va tancar el període en 5.900 milions d’euros, lleugerament superior al de finals de desembre, de 5.762 milions. Això es va deure, principalment, a l’increment del circulant derivat de la forta pujada de preus de les matèries primeres. La liquiditat es va situar en 9.823 milions d’euros, suficient per cobrir 3,5 vegades els venciments de deute a curt termini, per sobre de les 2,95 vegades de finals de desembre.

La forta generació de caixa s’ha reflectit, des de l’exercici passat, en una millora de la retribució als accionistes, que l’11 de gener passat van rebre un dividend brut de 0,30 euros per acció. El Consell d’Administració ha proposat a la Junta General Ordinària d’Accionistes una alça del dividend en efectiu d’un 5%, fins als 0,63 euros per acció, juntament amb una reducció del capital social, mitjançant l’amortització de 75 milions d’accions pròpies, representatives aproximadament del 4,91% del capital social de Repsol. En aquest entorn i segons l’establert pel Pla estratègic per aportar valor als accionistes, la companyia va dur a terme un programa de recompra d’accions que va suposar l’adquisició d’11,6 milions de títols.