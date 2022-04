El grup Mango ha anunciat el llançament d’una nova marca ‘premium’ adaptada al consumidor amb més consciència mediambiental. L’ànim diversificador del segon grup tèxtil d’España Mango es reafirma ara amb el llançament d’Alter Made, un projecte independent de la marca Mango que neix amb l’objectiu de «crear col·leccions atemporals, duradores i de qualitat per a clientes que busquen consumir moda sostenible». La fabricació es farà a Europa i Turquia. Un model tèxtil allunyat del ‘fast fashion’ en temps postpandèmics, que s’ha convertit en un element d’alt risc logístic. Les marques tèxtils estan amenaçades actualment per sobrecostos de transport. També per incompliments de la cadena d’aprovisionament en enviaments procedents de l’Àsia. Com a conseqüència d’aquest conjunt d’incerteses, Mango ha decidit apostar per una nova marca allunyada de les col·leccions ràpides, amb una moda que creï estil i sense sobreabundància, amb atributs que una part de les clientes estiguin disposades a assumir.

Alter Made es vendrà exclusivament ‘online’ a altermade.com a partir de principis de novembre a Espanya, França, Alemanya i els Països Baixos. El projecte també servirà com a laboratori de sostenibilitat per continuar millorant tots els processos de Mango, informa la companyia.

Per Toni Ruiz, CEO de Mango, «Alter Made és una aposta de valor diferencial del Grup Mango que va dirigida a un públic concret que busca consumir de manera responsable. El nostre objectiu és acompanyar aquesta tendència alhora que aprenem i testegem noves maneres de treballar, que ens permetran avançar en la nostra estratègia global de sostenibilitat». Pel que fa al negoci, Toni Ruiz afegeix que «l’objectiu és que la marca facturi 25 milions d’euros en tres anys».

La nova marca de moda femenina neix amb l’objectiu de donar resposta a aquelles clientes que són cada vegada més conscients a l’hora de consumir i volen fer-ho de forma responsable, tendència que s’ha vist accelerada aquest últim any. Seran peces de fons d’armari, intemporals, d’alta qualitat i amb característiques sostenibles. D’aquesta qualitat i durabilitat en dependrà l’èxit o fracàs de la iniciativa.

La nova marca també suposa una aposta per la producció en proximitat. Les peces d’Alter Made estaran produïdes a Europa i Turquia per proveïdors seleccionats en funció de la seva experiència en els diferents teixits. Exemple d’això són les peces de cotó, que s’han treballat amb productors de Portugal, o les de caixmir, per a les quals s’ha comptat amb artesans tèxtils d’Itàlia. D’aquesta manera, Alter Made assegura l’excel·lència de cada un dels seus productes. La nova marca també farà un control de traçabilitat de les seves matèries primeres segons certificacions tant de sostenibilitat com de qualitat.

En relació amb la gestió de l’estoc, Alter Made té previst seguir una estratègia en producció de tirades curtes amb l’objectiu de minimitzar el sobrant. En aquest sentit, el primer llançament estarà compost per un total de 120 peces. A més, la companyia també ha desenvolupat processos logístics diferenciats amb l’objectiu de ser més sostenibles. Alter Made també neix amb la vocació de servir com a laboratori de sostenibilitat per continuar millorant tots els processos de Mango.

Aquest nou projecte està liderat per Alejandra Mur, directora d’Alter Made, que compta inicialment amb un equip de 12 professionals de perfil internacional i amb àmplia experiència en les seves respectives àrees de responsabilitat. Mur ha treballat durant més de 15 anys a Mango i fins ara era la directora de compres de la línia de Woman. «Per nosaltres aquest camí que ara iniciem és un repte apassionant. En la societat hi ha una demanda creixent de col·leccions que ajudin a consumir moda de forma responsable i aquest és el nostre principal objectiu. Crear peces de qualitat, molt cuidades, confeccionades en proximitat i que tinguin una vida llarga», explica Mur. «Per aconseguir-ho, és important posar el focus en tots els detalls de les peces, així com en els ‘partners’ amb qui treballarem. Produirem on millor saben fer cada producte, l’origen de cada peça el marcarà la mestria», va afegir.