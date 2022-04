L’Ajuntament de Roses posa en marxa aquest 2022 una nova convocatòria dels Pressupostos Participatius; una experiència que permetrà als veïns i veïnes decidir a quins projectes destinar 300.000€. En aquest sentit, l’equip de govern es compromet a integrar les propostes més votades per la ciutadania major de 16 anys en el pressupost municipal del 2023.

Aquest dijous ha tingut lloc la presentació de la cinquena edició dels Pressupostos Participatius de Roses, acte que s’ha desenvolupat a la plaça de la Victòria Catalana, on està a punt de finalitzar la creació d’un parc multi-aventura, projecte guanyador escollit per la ciutadania en el darrer procés de pressupost participatiu dut a terme a Roses.

Marc Danés Zurdo, regidor d’Economia i Hisenda, anima els rosincs i rosinques a prendre part activament del procés i explica que “encarem aquesta nova convocatòria amb molt d’optimisme i amb moltes ganes d’escoltar la nostra població. Any rere any els Pressupostos Participatius s’estan consolidant a casa nostra com una eina efectiva per atendre les necessitats dels nostres veïns i veïnes i fer-los partícips de forma directa de la construcció del present i futur de Roses". Ha destacat també que "amb la present edició, sobrepassarem el milió d’euros destinats a inversions que han estat proposats i escollits directament per la ciutadania”.

Francesc Coral, director de projectes de Mirada Local, empresa encarregada de la gestió del procés, ha destacat que "Roses arriba a la cinquena edició de pressupostos participatius, fita que es dona a pocs municipis del país, demostrant la fermesa d’una aposta en la qual el consistori ha cregut des del primer moment i que s’ha esforçat per mantenir al llarg del temps. Aquest compromís es demostra també en el fet que el 100% dels projectes escollits en les diferents edicions han estat executats, la qual cosa repercuteix en la confiança per part de la ciutadania i en l’augment gradual de la seva participació, tant en la presentació de propostes com en les votacions dels projectes finalistes" .

Joan Plana Sagué, alcalde de Roses, ha celebrat "la bona salut amb què compta aquest procés participatiu, que permet la implicació directa en la governança del municipi i posa a l’abast de rosincs i rosinques el poder de decidir en què es destinen els seus recursos".

Procés de presentació de propostes

El procés participatiu per recollir propostes a Roses es mantindrà obert del 2 al 15 de maig, ambdós dies inclosos. Durant aquestes tres setmanes, els veïns i veïnes interessats a presentar propostes d’inversió al municipi podran fer-ho a través de dues vies:

El web tudecideixesroses.cat .

. O a les bústies habilitades al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, la Biblioteca municipal Jaume Vicens Vives i l’Oficina de Turisme.

Com a novetat, enguany es durà a terme una jornada el proper 8 de maig al Mercat Municipal, on les persones interessades podran fer consultes sobre el procés de Pressupostos Participatius i dipositar les seves propostes a la bústia que s’hi instal·larà.

Valoració tècnica de les propostes, convocatòria d’un Fòrum ciutadà i votació final

Un cop tancat el període de recollida, totes les propostes presentades seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els criteris tècnics i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase.

Posteriorment, el 22 de setembre, els ciutadans i ciutadanes seran cridats a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització, una sessió participativa oberta a tota la població en la qual els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes que seran els que finalment se sotmetran a votació popular.

Finalment, les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana, on hi podran participar totes aquelles persones empadronades a Roses majors de 16 anys. La votació tindrà lloc del 10 al 20 d’octubre.