L’Ibex 35 ha avançat un 0,46% en la sessió d’aquest dimecres, i amb això s’ha acostat a la barrera dels 8.500 punts, en un escenari marcat per la presentació de resultats empresarials. Destaquen els d’Iberdrola, Aena i Red Eléctrica, així com per l’evolució de la guerra a Ucraïna i per la política restrictiva a la Xina davant la covid-19.

En aquest escenari, l’Ibex 35 ha tancat la jornada borsària en els 8.477,7 punts, amb Arcelormittal (+4,2%), Acerinox (+3,96%), Red Eléctrica (+2,46%), Cellnex (+2,36%), Iberdrola (+1,99%), Repsol (+1,93%) i Enagás (+1,92%) en la part alta de la taula. Del seu costat, han registrat les caigudes més pronunciades Aena (-4,23%), Grifols (-3,19%), Telefónica (-1,1%), Santander (-1,07%), Meliá (-0,81%) i Merlin (-0,74%). La resta de borses europees també han acabat la jornada amb avanços, del 0,53% a Londres, del 0,48% a París, del 0,27% a Frankfurt i del 0,63% a Milà.