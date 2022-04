Les dues interconnexions entre Espanya i França ja funcionen al màxim de la seva capacitat, segons ha revelat aquest dimarts l’operador del sistema gasista Enagás en la presentació de resultats del primer trimestre d’aquest any. Els dos tubs que uneixen els dos països, el Larrau-Alçay i l’Irun-Biriatou, tenen una capacitat conjunta de 7.000 milions de metres cúbics (7bcm) a l’any, cosa que equival a set barcos de gas natural liquat (GNL) al mes. Després de la invasió russa a Ucraïna, els fluxos entre Espanya i França s’han incrementat, i en les últimes dues setmanes haurien arribat als prop de 225 gigawatts-hora al dia que tenen de capacitat màxima.

Les exportacions a través de les interconnexions amb França en el primer trimestre de l’any s’han incrementat un 135% respecte al mateix període de l’any 2021, arribant a 1,3 terawatt/hora, segons les xifres d’Enagás. Així, a finals del mes de març, els dos tubs van exportar el 40% de la seva capacitat màxima, segons les xifres recollides per l’operador del sistema gasista en el seu informe mensual. Però ha sigut en les últimes setmanes quan l’activitat dels dos gasoductes s’ha disparat fins a operar a la seva màxima capacitat, segons ha revelat el conseller delegat d’Enagás, Gonzalo Aizpiri.

El conseller delegat de la companyia ha confirmat aquesta situació durant la conferència d’analistes després de ser preguntat per la posició de França respecte a una tercera interconnexió entre els dos països, plantejada fa uns anys sota el nom de MidCat, amb la qual es preveia duplicar la capacitat d’interconnexió actual, però que es va descartar pel baix interès comercial de llavors i el cost elevat de la seva construcció. La invasió russa d’Ucraïna ha fet un gir a aquesta situació ressuscitant l’interès per aquest gasoducte com una de les fórmules perquè Europa pugui deixar de dependre del gas de Rússia.

Europa importa un total de 155.000 milions de metres cúbics de gas natural de Rússia. I Espanya és un dels països amb millor situació, a la baixa dependència d’aquesta matèria primera, s’hi suma la seva elevada capacitat de regasificació (terminals per convertir el GNL que arriba en barco en gas natural) amb gairebé un terç del total de regasificadores que hi ha a Europa.

«Si Europa vol poder prescindir del gas rus, ha de recórrer a tots els recursos que té a l’abast i a la península Ibèrica podem portar gas de qualsevol racó del món», ha assegurat el nou conseller delegat d’Enagás. «Fa uns anys es va poder posar en dubte l’interès comercial d’una interconnexió que s’estava pensant per a un propòsit diferent, el d’enviar gas del nord al sud (els dos tubs se solien utilitzar per importar gas, per fer-se’n una idea, el 2021 Espanya va importar 20.217 gigawatts/hora i va exportar 13.727 gigawatts/hora), però ara Espanya té capacitat excedentària de regasificació a les nostres sis plantes», ha indicat Aizpiri.

És en aquest context que l’operador gasista espanyol ha avançat que treballa amb el francès (Térega) en una tercera interconnexió entre els dos països. «Estem treballant amb Térega per a una tercera interconnexió Espanya-França i amb l’operador portuguès per a una tercera interconnexió amb Portugal en el marc del Repower EU que es remetrà a la Comissió Europea. Durant anys, les dues connexions amb França han tingut balanços nets poc rellevants, però des que va començar la invasió d’Ucraïna s’ha incrementat el flux del sud al nord fins al punt que fa unes setmanes les dues interconnexions funcionen a plena capacitat», ha expressat Aizpiri.

El conseller delegat d’Enagás ha coincidit amb el Govern en el fet que aquesta futura interconnexió amb França hauria de ser una infraestructura que serveixi per transportar hidrogen i que no sigui pagada pels consumidors espanyols. «No tindria sentit que la paguessin els consumidors espanyols, caldrà veure quins seran els consumidors finals i, per tant, la mateixa Comissió Europea haurà de veure com es vehicula», ha conclòs. «Del que es tracta és que els governs marquin les regles del joc als reguladors», ha afegit.

Els Estats Units, primer subministrats

Espanya compta amb un dels subministraments energètics més diversificats del món. En el primer trimestre d’any, el subministrament de gas natural liquat (GNL), procedent de nou països d’origen diferents, ha representat el 70% de l’aprovisionament de gas del país. En aquest període, els Estats Units han sigut el principal país subministrador de gas natural a Espanya, amb el 37% del total, seguit d’Algèria (26%) i Nigèria (14%), això es deu principalment al tancament del gasoducte entre Espanya i Algèria que travessa el Marroc.

Els emmagatzematges subterranis a Espanya es van situar en el 82% d’ompliment a l’inici d’aquest hivern i actualment es troben a nivells aproximats del 60%.