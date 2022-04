El consell d’administració de Twitter està negociant els detalls de la venda de la companyia propietària de la xarxa social homònima a Elon Musk, l’home més ric del planeta, que a mitjans d’abril va proposar comprar l’empresa per 43.394 milions de dòlars (39.803 milions d’euros), segons informen ‘The Wall Street Journal’ i ‘The New York Times’.

Segons aquest últim rotatiu, els 11 membres del consell de Twitter s’han reunit fins a la matinada d’aquest mateix dilluns per discutir amb Musk la seva oferta no sol·licitada, segons han informat sota la condició d’anonimat fonts coneixedores de la situació, i han afegit que les parts estaven discutint els detalls de la transacció, inclòs un cronograma i les tarifes que s’abonarien si es firmés un acord i finalment no es completés.

Per la seva banda, ‘The Wall Street Journal’ revela que el consell de Twitter, inicialment reticent a l’operació, va obrir les portes a una negociació amb Musk aquest diumenge, després que el magnat informés la setmana passada que té amb garanties per valor de 46.500 milions de dòlars (42.919 milions d’euros) per finançar el llançament d’una eventual oferta pública d’adquisició (OPA) sobre Twitter.

Reunió privada

Així mateix, el diari de referència per a Wall Street apunta que el gir en la postura del consell de Twitter es produeix després que Musk s’hagués reunit en privat divendres passat amb diversos accionistes de l’empresa per exposar els avantatges de la seva proposta, a més de comprometre’s a abordar els problemes de llibertat d’expressió que considera que afecten la plataforma.

En qualsevol cas, els dos diaris adverteixen que encara no s’ha assolit cap acord i que finalment les parts podrien no arribar a posar-se d’acord.

El 14 d’abril, Elon Musk, que a més de ser l’<strong>home més ric del món</strong> és un dels usuaris més actius i influents de Twitter, de la qual posseeix el 9,1% de l’accionariat, va anunciar la seva disposició a llançar una OPA que valorava la companyia en 43.394 milions de dòlars i fixava un preu unitari de 54,20 dòlars per cada acció de Twitter, i tenia la intenció d’excloure de cotització l’empresa.

L’oferta de Twitter

La setmana passada, després d’haver rebutjat l’oferta de Twitter per incorporar-se al consell de la companyia a canvi de no augmentar la seva participació en aquesta, Musk va informar la Comissió del Mercat de Valors (SEC) dels Estats Units que té amb garanties per valor de 46.500 milions de dòlars (42.919 milions d’euros) per finançar una eventual adquisició de Twitter.

D’aquesta manera, per finançar la transacció proposada a la direcció de Twitter o una potencial OPA, Musk va informar la SEC d’una sèrie d’acords amb entitats, incloent-hi el compromís de Morgan Stanley i altres firmes per aportar finançament per import de 25.500 milions de dòlars (23.536 milions d’euros).

Préstecs

En concret, les entitats participants s’han compromès a proporcionar 12.500 milions de dòlars (11.537 milions d’euros) a través de préstecs de marge a disposició de Musk.

Així mateix, facilitaran 13.000 milions de dòlars més (11.999 milions d’euros) mitjançant una línia de crèdit principal garantida a terme per import de 6.500 milions de dòlars (5.999 milions d’euros), una línia de crèdit principal garantida renovable de 500 milions de dòlars (461 milions d’euros), una línia de crèdit pont sènior garantida per una suma afegida de fins a 3.000 milions de dòlars (2.769 milions d’euros) i una línia de crèdit pont sènior no garantida de 3.000 milions de dòlars més.

Per la seva part, el mateix Elon Musk ha presentat davant la SEC una carta en la qual es compromet a aportar aproximadament 21.000 milions de dòlars (19.383 milions d’euros) per cobrir totes les sumes pagables en relació amb la transacció més els càrrecs i les despeses relacionats.