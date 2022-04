Els secretaris generals de CCOO i la UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han advertit que si no s'apugen els salaris i es frena la pujada de preus hi haurà conflictivitat laboral.

Ho han fet en una roda de premsa aquest dilluns per reivindicar l'1 de maig, Dia Internacional del Treball, que enguany celebraran amb el lema 'La solució: augmentar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats'.

Ros ha cridat a la mobilització el primer 1 de maig postpandèmia per celebrar la utilitat dels sindicats després d'aconseguir "millors" drets laborals que fa un any.

Per ell, es tracta d'una jornada de celebració per la millora de les condicions laborals respecte a fa un any gràcies a "la mobilització i la persistència", tant per la reforma laboral com per la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), en una jornada en la qual creu que s'ha de tornar a aprofitar el poder de la mobilització perquè aquests drets es facin realitat.

Sobre la reforma laboral, Ros ha destacat l'augment de contractes indefinits respecte al 2019, i Pacheco el canvi "radical" de la cultura de la temporalitat, a banda que les administracions han de posar tots els recursos a la inspecció de treball per aplicar les noves normatives.

"És un 1 de maig de celebració dels èxits assolits perquè hi ha més bones condicions, però també de reivindicació per uns salaris més justos, la recuperació del poder adquisitiu, el control de preus i construir una societat més justa", ha valorat Ros.

També ha criticat que sobre el pacte de rendes hi ha "immobilisme" de la patronal, sobretot quan es parla de revisió salarial, i ha advertit que si tant la CEOE com el Govern central no s'obren de mires s'acabarà traduint en més conflictivitat laboral.

Per la seva banda, el secretari general de CCOO de Catalunya ha demanat un "exercici de responsabilitat" que segons ell passa per garantir la revisió salarial ja que ha criticat que mentre pugen els preus no ho fan el salaris.

En aquest sentit, ha alertat als governs que no "caiguin en el parany" de donar ajuts ràpids i fàcils a les empreses sense que vagin condicionats a la millora del poder adquisitiu dels seus treballadors.

Pacheco

Per la seva banda, el secretari general de CCOO de Catalunya ha advertit que no acceptaran que el pacte de rendes estigui vinculat només al debat salarial perquè es tracta de quelcom molt més ampli: "El que s'està debatent al Congrés està molt lluny d'un pacte de rendes".

Pacheco ha criticat la idea que la solució a l'augment dels preus passi per contenir salaris perquè la pujada no sigui estructural, perquè ha assegurat que mentrestant els empresaris repercuteixen aquesta inflació dels preus per mantenir marges, la qual cosa segons ell desprèn voluntat de fer negoci.

Per aquesta raó ha apel·lat a la responsabilitat patronal perquè es reparteixi l'augment de costos entre empresaris i treballadors, i així evitar que tingui conseqüències greus per a les rendes més baixes.

El líder sindical també ha criticat el Govern per "renunciar" a destinar recursos per fer complir la llei i l'ha acusat de manca de sensibilitat davant els canvis de normativa laboral.

També ha traslladat a l'executiu català la proposta de transferir rendes directes a col·lectius vulnerables, com un ajut directe de 300 euros per a les rendes per sota de l'SMI.