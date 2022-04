La Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) considera que limitar la pujada dels lloguers de vivendes té «dubtosos» efectes antiinflacionistes i genera «notables distorsions» contractuals i microeconòmiques, i ha advertit que pot causar un encariment dels lloguers futurs. Segons ha advertit aquesta fundació, limitar l’actualització dels lloguers de vivendes té dos efectes que qualifica de «perversos», després de la redistribució de riquesa entre les parts dels contractes vius de lloguer. D’una banda, es generen expectatives de permanència de l’inquilí, amb la qual cosa es tendeix a encarir els lloguers futurs, segons els experts de Fedea. «En conseqüència, els llogaters potencials estan menys disposats a llogar, de manera que hi haurà menys contractes i les seves rendes inicials seran més altes», han alertat. Algunes empreses del sector immobiliari ja han alertat d’aquest fenomen i que hi ha menys vivendes de lloguer en el mercat a causa de la incertesa legal dels últims temps.

L’informe elaborat per Benito Arruñada (Universitat Pompeu Fabra) sobre la mesura recent que limita al 2% l’actualització dels lloguers de vivendes i la regulació sobre lloguers en el projecte de llei pel dret a la vivenda, que discuteix actualment la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Congrés dels Diputats, apunta a crítiques sobre les conseqüències futures de la modificació del marc legal. L’autor considera que les dues iniciatives legislatives venen a agreujar la situació dels llogaters de vivendes, perquè reaccionen a preus alts creient que la causa és la durada dels contractes, quan en realitat deriven de l’escassetat d’oferta i, sobretot, en els últims mesos, de la inflació: «En matèria de vivenda, continuem confonent el símptoma que els preus siguin o es percebin com a alts amb les causes, que tenen relació amb l’escassetat d’oferta i, sobretot, en els últims mesos, amb la inflació», conclou l’estudi.

L’estudi apunta a la possibilitat que alguns inquilins es vegin afavorits respecte d’altres. En concret, afavoriria els empleats permanents de grans empreses i, sobretot, els funcionaris públics, que, per la seva estabilitat i fàcil localització, ofereixen millors garanties al llogater. Tenen, per això, menys dificultats per contractar en un context d’oferta artificialment escassa, en la qual aquesta escassetat es raciona «discriminant a favor d’aquests millors inquilins», segons assenyala l’autor.