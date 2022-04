L'Associació de Càmpings de Girona augura una "bona" temporada turística per aquest estiu. "Hi ha hagut uns bons resultats per Setmana Santa i si la situació continua, es farà una bona temporada", assegura el seu president, Miquel Gotanegra. El sector està recuperant la "confiança" del client internacional, que fa estades més llargues i durant els mesos més fluixos, i també treballa per "fidelitzar" el català, que la pandèmia ha acostat als càmpings. En aquest sentit, diu que estan buscant "estratègies" per aconseguir allargar la temporada perquè, segons ha dit, "aquesta és l'única manera de fer equips" i poder "professionalitzar-los", un dels principals "problemes" del sector turístic.

Els càmpings gironins han tancat una Setmana Santa extraordinàriament bona i han assolit dades d'ocupació similars a les de la prepandèmia i, fins i tot, en alguns casos, les han superat. Un cop analitzades les xifres, el sector ha registrat una ocupació, en bungalous i mòbil homes, de fins al 95% mentre que parcel·les ha estat d'entre el 80 i el 85%. En total, durant la Setmana Santa han obert un 80% de les places disponibles a la demarcació. El president de l'Associació de Càmpings de Girona creu que es tracta de la millor dels últims deu anys i que s'han superat les previsions "més optimistes". Durant la jornada de treball que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Espai Cràter d'Olot, Gotanegra ha dit també que partien d'un 2020 "desastrós" i que la situació s'està revertint per diversos factors. Entre ells, la fi de les restriccions, la "fidelització" del client "del país" i pel fet que el client internacional està "recuperant la confiança". En relació a això, ha dit que aquest tipus de client –sobretot, holandès, alemany o suïs- està "tornant" i fa estades més llargues, fora dels mesos punta. "El client internacional sènior torna a ser aquí i son els que fan un gruix molt important de les pernoctacions", ha insistit Gotanegra. A més, ha remarcat que cada vegada més el client busca "experiències" i que el sector dels càmpings treballa constantment per reinventar-se. Tenint en compte aquestes dades, el sector augura una bona temporada turística amb xifres que també es podrien acostar a les d'abans de la pandèmia. En aquest sentit, Gotanegra ha dit que els càmpings i, en general, el sector turístic tenen greus dificultats per "formar equips" de treballadors qualificats i que això només es pot resoldre fent temporades "cada cop més llargues". "Cal professionalitzar-los", ha reblat. "Hem de fer equips de gent que vulgui estar al sector turístic, que és un sector que tradicionalment el fet de treballar quan la gent fa vacances es complicat i hem de ser capaços de buscar maneres de fer que la gent pugui conciliar", ha afegit. 120.000 places d'allotjament L'Associació de Càmpings de Girona aglutina l'allotjament turístic reglat més important de la demarcació amb 120.000 places d'allotjament, que representa un 85% de l'oferta global a la demarcació. L'entitat ha celebrat aquest dilluns una trobada a Olot, que s'emmarca en un seguit de reunions itinerants per conèixer l'oferta que hi ha al territori i establir-hi col·laboracions.