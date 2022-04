El pròxim dia festiu laboral que hauria d’aparèixer en vermell en el<strong> calendari laboral d’Espanya de l’any 2022</strong> és l’1 de maig, Dia del Treballador. No obstant, aquest any el Primer de Maig es considera com un dia festiu substituïble, perquè cau en diumenge, dia en què, a més, se celebra el Dia de la Mare. Al caure en cap de setmana, ¿què passa amb aquesta festivitat?

Mentre que en una part d’Espanya, el dia festiu de l’1 de maig es trasllada a altres dates, en algunes comunitats autònomes se celebra just l’endemà, és a dir, el dilluns 2 de maig.

¿En quines comunitats autònomes és festiu el 2 de maig?

Set comunitats autònomes espanyoles han traslladat la festa de l’1 de maig al dilluns 2 de maig. Aquestes comunitats són les següents: <strong>Aragó</strong>, <strong>Andalusia</strong>, <strong>Astúries</strong>, <strong>Extremadura</strong>, <strong>Castella i Lleó</strong>, <strong>Múrcia</strong> i <strong>Madrid</strong>. A la Comunitat de Madrid, la festivitat no es deu a un simple canvi de dia, sinó a la celebració del 2 de maig del 1808 quan la població es va aixecar contra les tropes de Napoleó en la Guerra de la Independència.

¿És festa el 2 de maig a Catalunya?

A Catalunya no és festiu i, per tant, es treballa. Només hi ha uns quants municipis catalans on es trasllada la festa de l’1 de maig al dilluns 2 de maig, per decisió de les seves autoritats locals. Les poblacions són les següents: Montagut i Oix, la Canya, Celrà, Maçanet de la Seva, Sant Just i Joval, Sant Ponç. Sant Just d’Ardèvol, el Pla de la Font, Ciutadilla, Guissona, Figuerola de Meià, Penelles, Torrelameu, Salomó, el Montmell, Campredó, Vilamacolum, Sant Adrià de Besòs, Abrera, Collbató, Caldes de Montbui, la Torreta, Cerdanyola del Vallès, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l’Heura, Sant Quintí de Mediona, Can Cartró, els Casots, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Navarcles, Sant Mateu de Bages, Castelltallat, Coaner, Saló, Valls de Torroella i la Pera.