El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista pujarà aquest divendres un 28,48% en relació amb dijous i torna a superar així els 200 euros per megawatt hora (MWh), cota per sota de la que s'havia mantingut des del 15 d'abril.

En concret, el preu mitjà del 'pool' per a aquest divendres se situarà en els 207,77 euros/MWh, després d'encarir-se 46,05 euros respecte als 161,72 euros/MWh de dijous i 122,58 euros en relació amb els 85,19 euros/MWh de dimecres (el mínim d'aquest any), segons les dades publicades per l'Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) i recollides per Europa Press.

El preu màxim de la llum per a aquest 22 d'abril s'ha donat entre les 08.00 hores i les 09.00 hores, amb 244,1 euros/MWh, mentre que el mínim ha estat de 176,09 euros/MWh i s'ha registrat entre les 04.00 i les 05.00 hores.

D'aquesta manera, el preu per a aquest divendres s'allunya del petit respir de dimecres, quan el 'pool' va registrar una cotització mitjana de 85,19 euros/MWh, la més baixa des del passat 31 d'octubre.

L'abaratiment l'última setmana del preu del mercat majorista, en el qual s'han registrat els valors més baixos d'aquest 2022, ha coincidit amb un alleujament del preu del gas natural i una contribució més destacada de les energies renovables en la generació.

No obstant això, aquests dos últims dies el preu mitjà de la llum ha augmentat un 143% en relació amb el mínim anual registrat dimecres. Respecte a fa un any, el preu mitjà per a aquest divendres serà un 179,22% més car que els 74,41 euros/MWh del 22 d'abril del 2021.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --l'anomenat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament en el mercat lliure.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que el 2021, durant l'espiral alcista de l'energia, al voltant d'1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa en el mercat lliure a preu fix.