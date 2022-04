L’escassetat de xips i components, la pujada del preu de les matèries primeres, la inflació i la guerra d’Ucraïna continua afectant negativament la producció de vehicles, que va caure a Espanya al març un 20,1% respecte al mateix mes de l’any passat. En total, van ser 181.401 els vehicles que van sortir de les plantes del país, i es va tancar el primer trimestre amb un total de 550.454 unitats produïdes, un 16,9% menys.

Des de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), apunten que a tot l’esmentat s’ha de sumar també la vaga de transportistes que durant el mes de març va afectar també negativament la indústria nacional. Per tot això, Anfac apunta que «la producció de vehicles s’allunya del seu ritme de producció natural» i assenyala que, en comparació amb el primer trimestre del 2019, any previ a la pandèmia, la xifra d’unitats acoblades se situa un 25% per sota amb una diferència negativa de 200.000 unitats. José López-Tafall, director general d’Anfac, admet que tots els elements que provoquen aquest context incert «marcaran de manera significativament l’evolució i la recuperació marcada per a aquest any». López-Tafall afegeix que «aquesta conjuntura negativa colpeja de la mateixa manera tot Europa» però al·lega que «no ha de suposar un fre per a la transformació de la nostra indústria cap a la nova mobilitat».

Per tipus de vehicle i propulsió

Per tipus de vehicle, al març es van fabricar 152.705 turismes a Espanya, un 10,6% menys, mentre que van ser 28.696 els vehicles comercials i industrials produïts, un 48,8% menys.

La nota positiva, com és habitual, la van aportar els vehicles alternatius, comptant els elèctrics i híbrids de tota mena, també de gas liquat i gas natural. En total, van ser 23.081 les unitats d’aquest tipus de vehicles les produïdes el mes passat, un 15,6% més del total i el que representa una quota productiva del 12,7%.

Dins dels alternatius, no obstant, només els electrificats –híbrids endollables i elèctrics– van millorar amb 21.543 unitats, un 36,3% més, 13.411 híbrids endollables (+59,3%) i 8.042 d’elèctrics (+9,8%).

Cauen les exportacions

De la mà de la producció van les exportacions, que al març van disminuir un 25,3% fins a les 149.229 unitats. En el conjunt de l’any el descens és del 18% fins a les 465.029 unitats. Com amb l’activitat productiva, el context internacional i la vaga de transportistes han sigut les causes d’aquests descensos. La lenta recuperació dels mercats europeus, on es van destinar el 71,9% de les exportacions al març, tampoc hi ajuda. De fet, les exportacions a aquests mercats van cedir un 22,3%.

Segons Anfac, cap dels 10 millors mercats per al vehicle espanyol va millorar respecte al març del 2021 i les principals destinacions van patir caigudes d’entre el 20% i el 30%. Als retrocessos d’Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, s’hi uneix Turquia, amb els enviaments a aquest país caient un 37,8% després de mesos de millores. Només els enviaments a Amèrica del Nord van millorar, un 28,8%, amb mals resultats també a l’Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud i Oceania.