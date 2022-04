L'Alt Empordà ha elaborat un pla estratègic per impulsar l'economia de la comarca, atraure noves inversions i fomentar l'ocupació. El document, que contempla accions des del 2020 fins al 2025, preveu una inversió valorada en 9,3 milions d'euros (MEUR) i té com a objectiu principal aprofitar les potencialitats d'aquesta zona "estratègica" i revertir algunes dades com ara l'elevat índex d'abandonament escolar, el perfil formatiu "baix" o una taxa d'atur més alta que la mitjana catalana. El pla l'han promogut els principals ajuntaments de la comarca (Figueres, l'Escala, Castelló, la Jonquera, Roses, Llançà, Vilafant i Vilamalla), el Consell Comarcal i diverses associacions i compta amb el suport dels 68 municipis que l'integren.

Està aparentment ben connectada amb l'AVE i té gran recursos naturals, paisatgístics i culturals. De fet, l'Alt Empordà compta amb dos parcs naturals (del cap de Creus i dels Aiguamolls) i el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, a més del 25% dels monuments megalítics de Catalunya i gairebé 230 edificis del romànic. La comarca és de les més ben situades de la demarcació i amb una connectivitat més alta per atraure noves inversions i empreses però, en canvi, té una baixa ocupabilitat dels seus polígons d'activitat econòmica –en total, 37 repartits en els 68 municipis-. Per combatre aquesta situació i revertir-la, els ajuntaments han impulsat un pla estratègic de desenvolupament econòmic local i d'ocupació de la comarca. El document es va començar a gestar abans de l'esclat de la pandèmia i preveu desenes d'accions i estudis fins al 2025. El pla parteix d'aquesta diagnosi inicial on s'aborden les mancances i els potencials de la comarca i fixa un seguit d'objectius amb la mirada posada en l'empresa, el comerç, el turisme, la formació i l'ocupació i el sector agroalimentari. El projecte fixa el conjunt d'accions a desenvolupar en un termini de cinc anys amb un pressupost estimat de 9,3 MEUR. El sector de la salut podria generar fins a 1.600 llocs de treball a la comarca, segons un estudi Entre les propostes, hi ha l'impuls al Logis Empordà per desenvolupar la segona fase d'obres; establir mecanismes de col·laboració entre la BulliFoundation i el territori; la creació d'un pol de salut i estudiar la viabilitat d'un centre de foment de la dieta mediterrània; estendre la fibra òptica arreu; elaborar un pla de formació professional i un catàleg comarcal de formació adequat a les necessitats de la comarca; crear un servei d'orientació laboral comarcal i un portal amb ofertes de feina de la zona o instal·lar una incubadora vertical d'empreses a Figueres. També proposa revisar el pla sectorial de desenvolupament turístic i captació d'inversions, a més de promoure la venda de productes locals i la creació d'un organisme comarcal de promoció econòmica, entre d'altres.