Castelló d’Empúries torna a acollir un any més el PrimaveraVan, el festival de caravàning més gran de tot l’estat espanyol. Aquest festival, organitzat per la revista Furgosfera, pionera en la tendència "vanlife" a Espanya, tindrà lloc aquest any al Càmping Nàutic Almata situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’èxit de la convocatòria ha sigut tan rotund que l’organització ja ha hagut de penjar el cartell de sold out un mes abans de l’inici del festival. La bona rebuda de l’edició d’enguany ha permès al festival esgotar totes les seves entrades per primer cop des que se celebra el festival.

Els dies 27, 28 i 29 de maig, en un entorn idíl·lic de la nostra geografia, hi haurà concerts, activitats, xerrades, food trucks, artesanía, expositors del sector i entreteniments pels més petits de la caravana. Així, el festival aplegarà més de 1.000 furgonetes i es preveu una assistència superior a les 3.000 persones. Al llarg dels tres dies, el PrimaveraVan comptarà amb concerts musicals, activitats infantils i tallers lúdics pensats per a tots els públics. D’altra banda, el festival suposarà un punt de referència per al sector de les furgonetes camper, on se celebraran xerrades sectorials i es mostraran tot tipus de solucions per a la camperització d’aquests tipus de vehicles.

Segons Albert Sedó, fundador de la revista Furgosfera i del Festival PrimaveraVan, “Furgosfera va començar el seu camí amb una motivació principal: demostrar al món que el turisme itinerant és un turisme vàlid, rendible i sostenible. Primaveravan és un reflex de la societat vanlifer espanyola, una comunitat que respecta el medi ambient, que genera riquesa allà on va, solidària i interessada en l'entorn cultural i actiu”.

El feedback dels càmpings pels quals ha passat PrimaveraVan en aquestes 5 edicions ha estat sempre el mateix: admiració pel bon comportament de les persones assistents, exemplaritat en el respecte per l'entorn, “no s'hi ha deixat ni un paper a terra”.

El VanLife: una tendència que ha arrelat a casa nostra

El moviment VanLife, molt arrelat a països com Austràlia o Estats Units, ha anat agafant força a Europa. El terme, que significa “vida de furgoneta” reivindica un estil lliure de viatjar i de viure, que encara ha agafat més força des de l’arribada de la pandèmia. Així, el PrimaveraVan s’erigeix com el festival de referència del turisme itinerant a Espanya, esdevenint un espai de trobada per a un moviment sociocultural que advoca per l’inconformisme, la flexibilitat i el respecte al medi ambient, també quan s’està de turisme. La revista Furgosfera, com a organitzadora del festival, treballa per donar visibilitat a un moviment cada cop més nombrós i que advoca per un nou model de turisme més sostenible.

El caravàning, un sector en auge en plena crisi de components

Les últimes dades de l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç de Caravàning (ASEICAR) mostren que la tendència a l’alça del sector va refrenar-se al 2020 i el 2021 per les afectacions de la Covid-19. Bo i així, al primer trimestre del 2022 tornen a pujar les matriculacions i les vendes de segona mà i s’espera que aquest any les dades siguin superiors a les de 2019, abans de la pandèmia. Les matriculacions d’autocaravanes i campers nous han augmentat un 23,4% respecte al 2021 i la venda d’aquests vehicles de segona mà gairebé es duplica.

Segons el president d’ASEICAR, José Manuel Jurado, les dades en el seu conjunt mostren com la crisi dels components afecta al sector del caravàning: “clients interessats en comprar un vehicle caravàning s’han de desplaçar a CCAA i províncies colindants. Aquesta situació està provocant que les persones acudeixin al mercat de segona mà”, assegura.

El 2021 Catalunya va ser la comunitat autònoma on més matriculacions d’autocaravanes i campers es van realitzar de tot l’estat espanyol amb un 22,13% del total, seguida d’Andalusia amb un 16,61% i Euskadi amb el 9,41% de matriculacions.