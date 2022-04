L’entitat IM Mastery Academy és una de les moltes organitzacions conegudes com a ’criptosectes’, que capten joves de tot el món i acumulen denúncies per part de les seves famílies i altres persones afectades per les <strong>estafes</strong> piramidals que porten a terme.

Mitjançant esdeveniments com el celebrat el passat 10 d’abril al Pavelló<strong> Olímpic de Badalona</strong> i la promesa de «llibertat financera», aquesta acadèmia aconsegueix afiliats provinents de la resta d’Europa i Amèrica, la majoria persones joves que busquen aconseguir diners de forma senzilla i ràpida.

Precedent perillós

El multitudinari esdeveniment celebrat a Badalona durant la Setmana Santa va establir un perillós precedent per a aquells joves que se senten atrets per la idea que venen les ‘criptosectes’: guanyar diners de forma ràpida. Més de 9.000 joves de tot el món es van reunir al Palau Municipal d’Esports en un esdeveniment l’entrada del qual arribava als 200 euros.

Des de la mateixa organització, no es van entregar acreditacions de premsa i es va demanar als assistents que no concedissin entrevistes sobre la celebració. No obstant, EL PERIÓDICO va aconseguir contactar amb afiliats a IM Academy, que van explicar que des de l’entitat se’ls ensenya a invertir en borsa i criptomonedes, un sector on els <strong>delictes </strong>es van disparar durant el 2021. Tot i així, també es van defensar explicant que a ells els ha funcionat, però «hi ha gent a qui no».

Sospites confirmades

La poca transparència de l’organització i les milers de denúncies que acumula ja indicaven que es podia tractar d’una estafa piramidal. Finalment, les sospites van començar a confirmar-se el 23 de març passat, quan la Policia Nacional va detenir vuit dels seus membres per estafa, i va alertar que utilitzen mètodes «propis d’organitzacions sectàries». Per ara, estan sent investigats sota llibertat provisional.

Els cursos d’aquesta acadèmia costen 150 euros mensuals, tot i que si l’alumne capta dues persones noves, automàticament aconsegueix la formació a cost zero. Amb un afiliat més, ja cobren diners, i els guanys augmenten progressivament fins a arribar als 30.000 subscriptors, el màxim nivell. Així doncs, els guanys no s’obtenen a través de les suposades inversions que s’ensenyen, sinó que es beneficien de les incorporacions a l’estafa.