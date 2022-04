L’indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEA) va baixar un 4% en el segon trimestre de l’any en relació amb el trimestre anterior, amb la qual cosa registra el segon descens consecutiu i el més pronunciat des del segon trimestre del 2020, quan es va enfonsar un 26,9% per l’inici de la pandèmia.

El retrocés de la confiança empresarial publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) es deu a la caiguda experimentada per l’indicador d’expectatives i, sobretot, a l’empitjorament de l’indicador de situació actual, en un context marcat per la guerra a Ucraïna, una elevada taxa d’inflació i els alts preus de les matèries primeres. I es produeix també quan el Fons Monetari Internacional acaba de rebaixar la previsió de creixement d’Espanya fins al 4,8% aquest any, un punt menys del previst el gener passat.

Segons les dades de l’INE, el balanç d’expectatives (diferència entre les opinions dels empresaris optimistes i els pessimistes) es va situar en -16,1 punts, davant el descens de 12,8 punts registrat en el trimestre anterior. Es tracta de la pitjor dada d’aquest indicador des del segon trimestre del 2021, quan el balanç de les expectatives va ser de -21,6 punts.

Marxa favorable

Això es deu al fet que el percentatge d’establiments empresarials que pensen que la marxa del seu negoci serà favorable entre abril i juny d’aquest any s’ha situat en el 14,5%, xifra inferior a la del trimestre anterior (14,7%), mentre els empresaris que es mostren pessimistes sobre l’evolució del seu negoci han augmentat des del 27,5% del trimestre anterior al 30,6%.

Alhora, el percentatge d’empresaris que opinen que el seu negoci anirà de manera normal ha descendit fins al 54,9%, davant el 57,8% del trimestre anterior.

Per la seva banda, el balanç de situació (diferència entre respostes favorables i desfavorables respecte al trimestre finalitzat) ha empitjorat més de 12 punts respecte al trimestre anterior, i ha passat de -2 punts en el primer trimestre a -14,4 punts en el segon.

Aquesta visió més negativa sobre la situació actual és resultat de l’augment d’establiments empresarials que pensen que el seu negoci va evolucionar de manera desfavorable en els tres últims mesos i del descens dels que opinen que es va comportar de manera positiva.