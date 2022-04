El sector turístic ha tancat una «gran» Setmana Santa amb ocupacions d’entre el 85 per cent i el 90 per cent, tot i que en alguns punts han fregat el 100 per cent. L’afluència de visitants a la demarcació –especialment, durant els dies festius- ha posat a ple rendiment la majoria dels establiments i fa augurar una bona temporada d’estiu.

«Podem dir que ha estat molt bona i la gent que ha vingut s’ha repartit molt pel territori», assegura la presidenta de l’ATA (Tourist Apartment Association) Costa Brava-Pirineu de Girona, Esther Torrent. «Ha estat una Setmana Santa amb ocupacions molt importants», hi ha afegit el president de l’Associació de Càmpings de Girona, el rosinc Miquel Gotanegra. Per contra, el sector de l’hostaleria es mostra moderadament optimista i alerta que aquests dies només s’han ofert un 80 per cent de les places hoteleres i que demà, «la majoria tornaran a tancar». «Estem contents però tampoc és per llençar campanes al vol», afirma el president de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, l’empresari jonquerenc Antoni Escudero. És important ressaltar que aquesta Setmana Santa ha transcorregut amb les restriccions sanitàries pràcticament imperceptibles, fet que ha propiciat una mobilitat gairebé massiva sobretot en els municipis de la costa. També ha afavorit aquest període vacacional el bon temps, amb temperatures càlides que han convidat a sortir a passejar i a gaudir d’una escapada pel territori. Representants del sector turístic consideren que aquesta Setmana Santa ha estat «un bon preludi» de la temporada d’estiu.