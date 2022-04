El procés per demanar alguna de les noves línies de subvencions creades per l’Ajuntament de l’Escala per al foment i millora del sector comercial ha acabat amb un total de 61 sol·licituds rebudes. «L’objectiu de l’Ajuntament és incentivar aquestes millores i incrementar les possibilitats de posar al dia els comerços i està clar que hi ha una aposta també per part dels privats d’aprofitar aquestes ajudes», ha dit la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja.

Les línies d’ajut corresponen a la instal·lació de nova retolació de l’establiment comercial; mesures de seguretat, tancament i il·luminació de l’establiment comercial; reforma interior de local comercial, i digitalització i adaptació a e-commerce. Properament, es convocarà una altra línia destinada a la millora de façanes.