Les xifres que va deixant la Setmana Santa corroboren que Catalunya està recuperant el turisme que la covid-19 ha truncat durant més de dos anys: els passejos marítims de localitats de la Costa Brava i la Costa Daurada reviuen la densitat del 2019 i moltes zones de turisme interior també han completat l’aforament, com les estacions d’esquí. A més que Barcelona ha estrenat aquest diumenge la temporada de platja, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – el Prat acabarà aquests dies festius amb 8.882 operacions, que suposen un 82% de les que es van portar a terme el 2019, segons dades d’Aena.

Conjunt espanyol

A nivell del conjunt espanyol, també hi ha hagut un nombre important de desplaçaments amb avió, tren i carretera, i una ocupació que ha assolit el 75% als allotjaments de lloguer a tot el país. El gestor aeroportuari Aena preveu operar 5.444 vols aquest diumenge d’operació tornada de Setmana Santa, un 11% menys que en les mateixes dates del 2019, l’últim any abans de la pandèmia.

El 8 d’abril, Aena va informar que tenia programats 57.376 vols d’arribada i sortida entre aquell dia i el 18 d’abril, una xifra que se situa un 10% per sota de la Setmana Santa del 2019 (63.446).

Per la seva banda, Renfe preveu desplaçar 265.000 viatgers entre aquest diumenge i el pròxim dilluns, dues jornades de retorn de les vacances de Setmana Santa, 175.000 de l’AVE i llarga distància i 90.000 de mitja distància. Renfe ha ofert gairebé dos milions de places als seus trens de serveis comercials i de mitja distància per a aquesta Setmana Santa (entre el 9 i el 18 d’abril), lluny dels tres milions de places que va oferir el 2019, abans de la pandèmia.

Mentrestant, a primera hora de la tarda d’aquest diumenge començaven a acusar-se les primeres retencions a les carreteres, en especial a les grans vies en sentit Madrid.

La Direcció General de Trànsit calcula que aquesta Setmana Santa es faran 14,6 milions de viatges per carretera, un 2% més que el 2019.

A més, la Federació Espanyola d’Associacions de Vivendes i Apartaments Turístics (Fevitur) ha xifrat en el 75% l’ocupació de les vivendes de lloguer turístic en aquesta Setmana Santa, principalment gràcies al turista nacional i a les destinacions d’interior.

Bullícia a Barcelona

A Barcelona els visitants, la majoria estrangers, tornen a aglomerar-se als llocs més emblemàtics, i es deixa enrere la ciutat deserta del 2020 i es dona pas a la bullícia turística del 2022. La tornada dels visitants no és cap tonteria. Més enllà de com canvia l’aspecte de la ciutat, el turisme suposa el 12% del producte interior brut de Barcelona i genera prop del 9% de l’ocupació. Per això, els comerciants celebren que «Barcelona torna a ser la bogeria de sempre».

Les previsions d’ocupació hotelera per sobre del 80%, fins i tot amb plens al centre, i del 92% als pisos turístics se sumen a una demanda molt alta per a tota primavera davant la coincidència de visitants vacacionals i per diverses fires i esdeveniments.

A la resta de Catalunya, la sensació és similar. Des de la Federació d’Associacions d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), consideren que aquesta Setmana Santa ha sigut «magnífica». I es veu com una prèvia de la temporada estival. «Les previsions són boníssimes i sembla que podem acostar-nos a les xifres rècord de turistes del 2019», ha pronosticat el president de l’ens, Francesc Pintado.

Comença l’operació tornada

Aquest diumenge al migdia comença l’operació tornada de Setmana Santa. El Servei Català de Trànsit (SCT) espera que tornin a Barcelona i l’àrea metropolitana 600.000 vehicles entre avui i dilluns. Ja s’estan produint retencions, algunes quilomètriques, pel Diumenge de Pasqua assolellat i càlid que es viu a Catalunya. Podeu seguir l’última hora en directe de l’operació tornada en directe a EL PERIÓDICO.