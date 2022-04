Renfe està instal·lant progressivament prop de 700 desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) a la seva flota de trens AVE, Llarga i Mitja Distància i Turístics, amb una inversió que ronda els 3 MEUR. L'objectiu de la companyia és "salvar vides" en situacions crítiques en què una persona que viatja en tren necessiti atenció precoç davant d'una aturada cardiorespiratòria.

Renfe ha detallat que s'instal·laran un total de 668 desfibril·ladors, dels quals 570 ja es troben en inici del procés de posada en marxa. Es disposarà d'un desfibril·lador per tren i hi haurà una reserva de dispositius ubicats en estacions (en punts geogràfics estratègics) per reemplaçar els equips en cas d'haver estat utilitzats en una emergència sanitària.

Els desfibril·ladors estan ubicats a les zones més accessibles dels trens, com cafeteries, zones de vending o espais per a persones amb mobilitat reduïda. També s'està col·locant senyalització tant a l'exterior dels cotxes com a l'interior, en diferents punts, per ajudar a trobar-los en cas de necessitat.

En paral·lel al procés de col·locació dels desfibril·ladors, Renfe ha iniciat la formació per als equips a bord per poder garantir una actuació ràpida en cas d'aturada cardíaca sobtada. Ja s'han format un total de 2.226 persones, que han rebut formació teòrica i pràctica en reanimació cardiopulmonar i en un ús correcte d'un equip DESA.