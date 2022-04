Aquest mes de maig, l'Agència Comarcal de l'Energia i Clima del Consell Comarcal de l'Alt Empordà realitzarà la tercera edició del Punt d'Informació Energètica. Concretament, es portaran a terme diferents activitats per promocionar l'autoconsum solar fotovoltaic a l'habitatge: assessoraments personalitzats i tallers.

Els dies 9, 18, 26 i 31 de maig un tècnic especialitzat es desplaçarà als ajuntaments de Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries, Figueres i la Jonquera per tal de dur a terme assessoraments personalitzats. A partir de les dades reals de consum, s'entregarà un informe amb recomanacions concretes de la dimensió de la instal·lació per cada cas en particular, així com el cost, estalvis econòmics i energètics, ajuts i bonificacions fiscals. A més, els mateixos dies es faran tallers d'autoconsum solar fotovoltaic oberts a tothom en horari de 18:30 a 20 h per informar de manera pràctica i didàctica sobre el funcionament, els avantatges i els beneficis d'aquestes instal·lacions.

Caldrà sol·licitar cita prèvia a través del web del Consell Comarcal o bé podeu reservar hora telefònicament. Els assessoraments es poden portar a cap de forma presencial o telemàticament i caldrà especificar-ho al moment de la inscripció.