Comerç Figueres s’ha proposat dinamitzar la ciutat, a través de la cultura, l’art, i també ara amb diferents accions que serveixin per promoure el respecte i la igualtat. «Figueres s’ha de convertir en una ciutat en què l’experiència de compra, la restauració, la cultura i les activitats convidin a passejar pels seus carrers» apunta el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó. Amb aquesta premissa els comerciants s’han associat amb l’empresa Eventail per submergir-se en l’organització de l’Orgull Gay Weekend Figueres, un acte festiu i reivindicatiu que amb el lema Estima com vulguis que pretén donar visibilitat a la comunitat LGTBI. «Ens agradaria engalanar la ciutat oferint diferents activitats i propostes per donar suport a aquest col·lectiu». La cita és el 17 i 18 de juny.

Comerç Figueres està en converses amb l’Ajuntament de Figueres i la Guàrdia Urbana per obtenir els permisos necessaris. La intenció és que la Rambla es converteixi en l’epicentre de l’activitat. Divendres dia 17 de juny a la tarda hi haurà l’actuació de diferents escoles de ball i l’endemà dissabte dia 18 de juny continuaran les propostes d’altres escoles de cant, teatre i també hi participaran diferents gimnasos de la ciutat. Des de Comerç Figueres es volen dinamitzar els carrers amb la presència de Drag Queens, xanquers i música de Dj’ s en diferents punts de la ciutat.

Concurs d'aparadors

Segons Carbó, «una altra de les accions que es preveu amb motiu del Festival Estima com vulguis, és fer un concurs d’aparadors: «El més important és que s’engalanin amb banderes multicolors i qualsevol altre element que serveixi per fer visible els diferents models de relacions afectives, perquè tot el col·lectiu LGTBI estigui orgullós que la seva ciutat pensa en ells, una ciutat com Figueres, ha d’apostar per la igualtat i la inclusió i l’alliberament sexual».

Comerç Figueres està acabant de tancar les propostes per aquest any amb l’objectiu que el 2023 es converteixi en un Festival molt més ampli, que atragui públic de tot el territori. «Tenim la intenció que es pugui repetir sempre per les mateixes èpoques, i es consolidi de la mateixa manera que a Figueres tenim la Mostra del Vi o l’Acústica per donar valor i notorietat al respecte cap a les persones i a l’alliberament sexual».

Per això des de l’associació de comerciants s’han proposat «fer-se visibles a la comarca i també més enllà». En definitiva, volen dinamitzar els carrers amb la complicitat de l’ajuntament, que Figueres sigui una ciutat de vianants, amb experiències contínues a l’exterior. Amb totes aquestes propostes el comerciant vol aconseguir que al vianant que passeja pel carrer l’atragui la seva botiga i entri.

A través de la dinamització d’actes al carrer, l’objectiu és exercir de capital de comarca i «que la resta de pobles estiguin orgullosos i vinguin a passejar i a comprar a les botigues de Figueres, ens falta gent passejant per la ciutat: Aquesta és una de les lluites que tenim des de l’entitat».

Full de ruta

Per assolir aquesta finalitat l’associació va suggerir a principi d’any un full de ruta amb les activitats que es faran a la ciutat i que van començar el gener amb l’arribada del patge real. La programació continua amb altres accions i aquest mes d’abril ha organitzat un concurs de Poemes Visuals adreçat a l’alumnat d’educació primària i secundària amb la participació de catorze centres educatius de la ciutat, amb l’objectiu de donar continuïtat i potenciar la tradició de les arts a la ciutat.

També té en marxa la primera Ruta de la tapa surrealista, entre altres iniciatives, i s’ha sumat de nou a la campanya El Dalí de Figueres, que es fa el juliol. «L’única manera que el Comerç sobrevisqui en una ciutat turística com Figueres és que hi hagi gent passejant pels carrers. Per això a través de la junta hem suggerit diverses actuacions i activitats centrades a la ciutat» ha reiterat Carbó.