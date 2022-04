Catalunya és la comunitat autònoma que més ajudes directes de caràcter propi ha atorgat per combatre els efectes econòmics de la pandèmia, segons la Generalitat, que xifra en 2.340,3 milions els fons que ha destinat a subvencions d’aquest tipus en aquests dos anys d’incidència de la covid-19.

Segons un informe del Departament d’Economia de la Generalitat al qual ha tingut accés Efe, entre mitjans de març del 2020, quan es va declarar l’estat d’alarma a causa de la pandèmia, i el 15 de març del 2022, Catalunya va liderar la classificació tant en volum absolut d’ajudes com en termes relatius, amb subvencions de 300,8 euros per habitant, i això sense comptar les ajudes estatals a la solvència empresarial.

L’esmentat informe analitza les subvencions directes a partir de dues fonts d’informació, la base de dades nacional de subvencions i el registre d’ajudes i subvencions de Catalunya, una anàlisi que inclou totes les comunitats menys el País Basc, que no publica la informació a la base de dades nacional.

Cinc vegades Madrid

Els 2.340,3 milions concedits per Catalunya es desglossen en 1.737,7 milions repartits entre autònoms, pimes i empreses i uns altres 602,5 milions en ajudes d’un altre tipus. La segona comunitat que més volum d’ajudes directes ha donat és el País Valencià, amb un total de 820,1 milions, i el tercer lloc és per a Andalusia, amb 473,6 milions.

La Comunitat de Madrid ocupa el quart lloc en aquest llistat, amb 450,8 milions, cinc vegades menys que Catalunya, i la segueixen al llistat Castella-la Manxa (290,8), Galícia (282,4), Extremadura (204,5), les Canàries (195,4), Múrcia (182,3), Astúries (175,9), Aragó (117,3), Castella i Lleó (107,9), Navarra (85,9), Cantàbria (69,7), les Balears (49,8) i tanca la classificació La Rioja (49 milions).

Si a totes aquestes subvencions s’hi afegeixen les de solvència empresarial, uns fons atorgats per l’Estat i repartits entre les comunitats, Catalunya continua liderant el llistat, amb un total de 3.333,5 milions en ajudes en total –ja que li van correspondre 993,3 milions d’euros d’aquesta convocatòria estatal–.

El segon lloc l’ocupa el País Valencià, amb 1.467,1 milions; el tercer és per a les illes Canàries, amb 1.339,7 milions; Madrid ocupa el quart, amb 966 milions, i les Balears, el cinquè, amb 905,5 milions.

173 convocatòries

En total, el Departament d’Economia de la Generalitat ha identificat 173 convocatòries d’ajudes a Catalunya i un total de 905 a la resta de comunitats autònomes, i les ha dividit en tres categories: les relacionades amb autònoms, pimes i empreses; les vinculades a solvència empresarial i altres subvencions, com les relacionades amb vivenda, agricultura, pesca, investigació, universitats i cooperació al desenvolupament.

L’estudi inclou també una comparativa d’ajudes pròpies per habitant, i aquest punt també Catalunya lidera la classificació, amb 300,8 euros per habitant, mentre que Extremadura ocupa el segon lloc, amb 192,2 euros; Astúries, el tercer, amb 172,6 euros; el País Valencià ocupa el quart lloc, amb 162,2 euros, i La Rioja el cinquè, amb 153,2 euros/habitant. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid ocupa el lloc 13 (66,5 euros/habitant) i Andalusia el lloc 14, amb 56 euros/habitant.

No obstant, si s’inclouen en aquesta anàlisi les ajudes a la solvència empresarial, la classificació la lideren les Balears, amb 772,9 euros/habitant, i les Canàries, amb 615,7 euros/habitant, mentre que Catalunya se situa en tercer lloc, amb 428,4 euros/habitant.

En aquest punt, l’estudi recorda que les dues comunitats van rebre un finançament extraordinari de 2.000 milions per a ajudes a la solvència empresarial al sector turístic, així que si s’exclouen els esmentats fons addicionals Catalunya també seria la primera comunitat que més subvencions ha convocat per habitant, apunta l’informe.

L’última línia d’ajudes posada en marxa per la Generalitat es va anunciar l’1 de març i va consistir en 40 milions en ajudes extraordinàries a autònoms i pimes del sector de la restauració i 20 milions més a empleats en ero temporal.