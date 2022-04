Ha finalitzat la dotzena edició del projecte Okup'Alt, una iniciativa que es coordina des de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal adreçada als joves de l'Alt Empordà, d'entre 16 i 24 anys, per tal d'oferir formació gratuïta en diversos oficis. En aquesta edició van començar el projecte trenta-cinc de joves, dels quals vuit han trobat feina gràcies al curs.

L'edició d'enguany ha comptat amb tres cursos: Jardineria a Castelló d'Empúries, Manteniment i pintura a l'Escala, i Imatge i estètica personal a Figueres. Cada grup està format per 10 joves que al llarg de les 240 hores de formació aprèn l'ofici escollit d'una manera totalment pràctica mentre va fent tasques d'arranjament i millora del municipi on es desenvolupa el curs. Cada divendres han fet una formació complementària per millorar les seves habilitats i competències bàsiques de manera genèrica tots els grups han compartit les següents formacions: riscos laborals, primers auxilis, creació del currículum, com encarar una entrevista de feina, tallers sobre alimentació, drogues i sexualitat.

Com a novetat, aquest any cada grup ha fet una formació especialitzada en cada ofici: Jardineria ha realitzat un taller sobre la construcció amb pedra-seca, Imatge i estètica personal, un escaperoom laboral i entrevistes de feina, i el grup de manteniment i pintura una formació en instal·lació de plaques de cartró-guix.

El projecte ha rebut el suport dels ajuntaments de Castelló d'Empúries i l'Escala, que han apostat per fer una de les formacions en el seu municipi, implicant treballadors i oferint tasques a dur a terme als joves. Tanmateix, el projecte compta amb el seguiment i supervisió dels tècnics de joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb l'assessorament de professionals de diferents sectors econòmics de la comarca, juntament amb els responsables de la formació i d'oferir pràctiques en els oficis.

Tant des de l'àrea de joventut del Consell Comarcal, com des dels ajuntaments de Castelló d'Empúries i l'Escala, es fa una valoració molt positiva del projecte. Per un costat s'ha fet una tasca d'arranjament del municipi molt important al llarg d'aquests 3 mesos d'hivern, i per l'altra s'ha fet un treball d'empoderament i donar recursos laborals a una trentena de joves de la comarca amb molt potencial perquè desenvolupin el seu projecte de vida de la millor manera possible a l'Alt Empordà.

Aquesta valoració és compartida pels mateixos participants, que un cop finalitzat el curs i de manera totalment anònima a través de l'enquesta de valoració i millora del curs han puntuat a l'Okup’Alt amb un 9,36 sobre 10.