El Ministeri d’Hisenda prepara un pla de xoc d’estalvi energètic en l’àmbit de l’administració pública que passa per tornar a fomentar el teletreball per als llocs que ho permetin i sempre que no repercuteixi en el funcionament dels serveis públics. «Animar que no es produeixi mobilitat ni consum energètic que puguin ser evitables en el futur, perquè l’energia, tot i que un pugui tenir la falsa sensació que pot pagar-la, el conjunt del país no ho pot fer i tots hi hem de contribuir amb un ús racional», ha explicat la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, en una entrevista amb Efe.

Hisenda reprendrà l’acord pactat l’abril del 2021 amb els sindicats de l’àmbit públic en què es fixaven tres dies de teletreball setmanals per a l’etapa postpandèmia, després que el mes de setembre passat decidís restringir el teletreball a un sol dia setmanal per l’avenç de la vacunació. El pla contemplarà, a més, un ús més racional i una tecnologia més eficient en termes energètics als edificis públics –també en la il·luminació de les vies públiques–, «sent capaços d’acompanyar i acomodar els horaris que s’utilitzin els edificis quan hi ha una concentració de treballadors públics més gran». Gasolineres De les mesures ja adoptades per fer front a la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna, Montero ha destacat la posada en marxa «en temps rècord» de la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant i l’esforç de l’Agència Tributària per anticipar a les gasolineres aquesta rebaixa. Fonts d’Hisenda han concretat que ja s’han abonat 303 milions d’euros a 4.850 companyies, més del 98% de les quals han sol·licitat l’avançament. Per la ministra, al marge de casos puntuals de gasolineres que hagin tancat en un univers de més d’11.000 estacions de servei, «l’important és que el descompte s’està aplicant» i que ha tingut un efecte immediat per al consumidor des de l’1 d’abril. Preu de la llum Aquesta mesura se suma a les rebaixes fiscals aplicades a la factura de la llum amb un cost de 12.000 milions, que estaran vigents fins al 30 de juny, però que el Govern prorrogarà si fos necessari per estabilitzar els preus. «Tenim capacitat d’adaptació [...] i estem donant mostres d’estar a l’altura», ha dit Montero, que creu que cal «combatre» el plantejament que s’allargarà la guerra. Al control de la inflació, disparada al 9,8% interanual al març, hi contribuirà la fixació temporal d’un preu màxim per al gas al mercat majorista d’electricitat, d’acord amb la proposta conjunta d’Espanya i Portugal, que Montero espera que rebi l’autorització de Brussel·les aquest mes. Reserves estratègiques Montero no preveu «un escenari» de desproveïment energètic, ja que Espanya té una menor dependència del gas i el petroli rus que altres països europeus, tot i que ha considerat que «cap país està exempt que això passi en el futur». Ha remarcat que es treballa a mitjà termini en una millora de les reserves estratègiques d’energia del país i en el desplegament de les renovables i de tecnologies més sostenibles. «Hem de prendre nota que el país ha de ser autosuficient en aquells elements crítics, com, per exemple, passa amb l’emmagatzematge energètic», ha afirmat. Reforma fiscal «No s’ha de descartar en aquest moment que es puguin anar emprenent de manera progressiva alguns ajustos», ha assegurat la ministra amb referència a la reforma fiscal promesa pel Govern, amb qui pretenia una fiscalitat «més justa» en la qual aportin més «aquells que més tenen» en termes de renda i de beneficis empresarials. «L’urgent és escometre la incertesa provocada per les conseqüències econòmiques de la guerra, però sens dubte el Govern no l’aparcarà [la reforma fiscal] i continua mantenint a l’agenda la seva posada en marxa quan la situació econòmica ho aconselli, sense dogmatismes ni respecte que la rebaixa fiscal sigui el paradigma per a tot ni que tampoc l’increment fiscal ho sigui», ha afegit. En aquest sentit, ha tornat a criticar el «populisme fiscal» del PP que ho fia tot a les rebaixes d’impostos només quan és a l’oposició.