La fàbrica de Ford a Almussafes continua aferrant-se a la supervivència. La direcció de la planta i el comitè d’empresa han firmat el nou conveni col·lectiu que inclou un ‘acord per l’electrificació’ a què van arribar el 27 de gener en una reunió feta a la seu de la companyia entre Ford-Europa i el sindicat UGT (majoritari a la planta). També regula les relacions laborals fins al 2026, així com el pla d’igualtat, un acord de teletreball i jornada flexible. A més, la firma del conveni coincideix, precisament, amb el cobrament de la primera paga pel concepte d’’electrificació’.

El conveni, que ha sigut subscrit únicament per UGT, sindicat majoritari a la planta d’Almussafes, amb el rebuig de la resta de sindicats (STM-IV, CCOO i CGT). Segons els responsables del comitè, el nou conveni «regeix les relacions laborals de Ford durant els pròxims cinc anys, i ha de facilitar que Almussafes sigui la planta que rebi els dos models de vehicles elèctrics que la companyia Ford fabricarà a Europa». D’aquesta adjudicació depèn el futur de la fàbrica valenciana. La flexibilitat de la plantilla ha sigut crucial en aquest nou conveni, i des d’UGT assenyalen que en les últimes setmanes els empleats que estaven teletreballant han anat tornant al sistema presencial. «Donada per superada la pandèmia, això n’ha de possibilitar un nou contracte de teletreball i flexibilitat horària», apunten.

Els nous models

Aquest acord té una vigència des de l’1 de gener del 2022 al 31 de desembre del 2026 i estableix increments lineals no consolidables a les taules salarials que sumeixin 7.000 euros entre el 2022 i el 2025 per a la plantilla de la factoria, i retornar a l’IPC l’any 2026. Ara tot passa per l’ajudicació dels dos nous models elèctrics, una cosa a què també opta la planta alemanya de Saarlouis. De fet, si no s’assigna la fabricació d’aquests vehicles a la planta, l’increment salarial pactat serà l’IPC més l’1% per al 2022, retroactiu a gener.

La necessitat d’aquesta adjudicació és vital per al futur de la planta. A més, cal tenir en compte que un dels avantatges que oferiria Ford Almussafes a la companyia és la vinculació amb la futura planta de bateries que el Grup Volkswagen i Seat construirà a Sagunt per proveir les fàbriques espanyoles. Tot això és dins de la proposta per al PERTE que es presentarà ben aviat. L’acord entre Ford i Volkswagen, vigent, podria permetre que una part d’aquestes bateries anessin a parar a Ford per a la producció d’aquests nous vehicles elèctrics.

Des d’UGT assenyalen en aquest sentit que «a les reunions del Comitè d’Empresa Europeu de Ford, ens esforcem a intentar convèncer la direcció que ha de buscar alternatives de viabilitat per a la planta que irremeiablement deixarà de fabricar automòbils». Una vegada es conegui la decisió de Ford «caldrà incidir en la recerca de solucions per als excedents de personal que es produiran a Europa a conseqüència de tota aquesta transformació».