Barcelona ha registrat una contractació d’oficines de 92.000 metres quadrats en el primer trimestre del 2022, cosa que suposa un 6,5% més que en el mateix període de l’any passat, segons dades de la consultora immobiliària Cushman & Wakefield. En total, es van firmar 82 operacions, un 18% més que durant el primer trimestre del 2021 i un 24% més respecte a la mitjana trimestral de tot l’any anterior.

Entre el 50% i el 60% de la demanda s’ha decantat per les noves àrees de negoci, sobretot pel 22@ i el centre ciutat. Amb la qualitat en el focus, el 85% de la demanda ha prioritzat edificis de tipus A i B+. Això reflecteix que es manté la tendència dels anys anteriors per part de les empreses, quan prop del 70% de la demanda va anar cap a edificis de qualitat energètica alta i molt alta.

La renda prime es manté en els 27,25 euros per metre quadrat i per mes, si bé és cert que «s’han registrat operacions fins i tot per sobre en alguns immobles en zones particulars». Segons la consultora, Barcelona «espera l’entrada de nous projectes» immobiliaris que es traduiran en un augment de l’oferta, principalment en el 22@ Concretament, s’estima que a finals del 2022 hagin arribat als 311.000 metres quadrats.

L’increment de l’absorció «demostra l’aposta de les empreses, de forma generalitzada, per desenvolupar els seus models de treball al voltant de l’oficina». Javier Bernades, director d’oficines a Espanya de Cushman & Wakefield, ha explicat que «hi ha una tendència progressiva a la tornada a l’oficina física després d’un període d’incertesa marcat per la pandèmia».

Segons Bernades, la consolidació d’aquestes xifres ascendents ve marcada per l’espai que l’empresa pugui oferir als seus empleats, amb «un bon entorn, experiència eficiència, i una aposta per edificis amb un alt component de sostenibilitat».

Les dades també reflecteixen que Madrid, per la seva banda, ha vist un augment del 90% en la contractació d’oficines respecte al mateix període de l’any anterior, fins als 125.000 metres quadrats. En total, es van firmar gairebé 100 operacions en aquell període, fet que suposa prop d’un 40% més que la mitjana trimestral del 2021 i el doble d’operacions que en el primer trimestre del 2021.