L’organització en defensa dels drets dels consumidors Facua ha detectat que 230 gasolineres a tot l’Estat van apujar el preu de la gasolina el mateix dia que entrava en vigor el decret governamental per abaixar el seu cost. I d’aquestes, 18 són a Catalunya. Així ho ha traslladat l’associació a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que en un comunicat aquest dimecres assegura que investigarà els fets denunciats, determinarà si hi ha indicis suficients de la infracció i iniciarà, si així ho confirma, un expedient sancionador.

La denúncia assenyala 18 estacions de servei que, a dia 1 d’abril, van aplicar increments d’almenys 5 cèntims sobre el preu dels carburants. Just aquell dia entrava en vigor el reial decret 6/2022 que adoptava mesures urgents per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna. Entre les quals, l’obligació per a les gasolineres de repercutir als clients una bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 30 de juny. Segons el pla pactat, el Govern tornarà 15 d’aquests cèntims a les gasolineres, traient els diners dels Pressupostos Generals de l’Estat.

No obstant, malgrat l’acordat a nivell polític més de 200 de les 5.000 estacions de servei «que van actualitzar els seus preus i se’ls van comunicar al Ministeri per a la Transició Ecològica durant el matí de l’1 d’abril van aplicar pujades de 5 cèntims o superiors en els preus del gasoil», assegura Facua en una denúncia traslladada en primer lloc al Ministeri de Consum i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

«Davant la falta de resposta de Consum i la incògnita de si haurà traslladat els fets a les comunitats autònomes, Facua ha optat per dirigir-se directament a les seves administracions de protecció al consumidor, que tenen potestat sancionadora», explica l’entitat. «És pràctica habitual de la Direcció General de Consum del ministeri d’Alberto Garzón no contestar a les denúncies que està interposant l’associació des que va començar la legislatura i que afecten ja més de 500 empreses», critica.

Denúncies a 13 comunitats

Facua ha presentat denúncies similars en 12 autonomies més. D’acord amb les seves dades, Andalusia és la comunitat amb més nombre de gasolineres denunciades (65), seguida de Castella-la Manxa, amb 46, i el País Valencià, que n’acumula 11. Quant a les 18 de Catalunya, la meitat se situen a Barcelona, 6 a Tarragona, 2 a Lleida i una a Girona. A la Comunitat de Madrid només s’ha denunciat sis gasolineres i a Euskadi, una.

En el text, Facua recorda que el decret llei en qüestió estableix que «les autoritats competents en matèria de consum podran sancionar les pràctiques comercials deslleials amb els consumidors o usuaris relacionats amb l’aplicació del descompte».

De les 230 estacions de servei denunciades, 26 pertanyen a Repsol. En segon lloc, la cadena que acumula més denúncies és ES Carburantes, amb 12, seguida de Farruco SA, amb 10. A continuació Cepsa, amb vuit gasolineres, Galp amb set, MaxOil amb sis i BP amb quatre.