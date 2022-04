La desigualtat salarial ha tornat a repuntar entre treballadors després de la irrupció de la Covid. No tots els professionals han surfejat igual les vicissituds de la pandèmia, i els que més guanyen, guanyen avui una mica més; mentre que els que pitjors salaris són una mica més baixos. Així ho constaten les dades per decils de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicats aquest dimarts per l’INE, que reflecteixen que la bretxa entre els més ben remunerats i els més mal pagats va créixer el 2020 el 7,2%. És a dir, l’empleat del 10% més ben pagat guanya 9,5 vegades més que un treballador entre el 10% més mal pagat.

L’EPA per decils permet mesurar com evoluciona la distribució de les rendes del treball, al marge d’altres factors clau en el repartiment de la riquesa, com són les participacions i propietats. I l’edició 2020 deixa diverses dades que apuntalen aquest repunt de la desigualtat salarial. El salari mitjà l’any passat es va situar en 2.038,6 euros bruts al mes. Sense context seria una bona dada, ja que implica un increment del 2,8% respecte al sou mitjà del 2018 i el segon creixement salarial més elevat de l’última dècada. La qüestió és que aquest creixement mitjà no s’ha repartit de manera equitativa i els que més guanyen han guanyat més que els que menys, que han vist disminuir les seves rendes.

Una altra dada que deixa l’EPA per decils és el salari mitjà, que mesuraria com ha evolucionat el salari que més gent cobra al mercat laboral espanyol. Aquest va ser el 2020 de 1.706,4 euros bruts al mes; gairebé 300 euros menys que el mitjà. I tot just va créixer l’1,3% respecte a l’any anterior, a una intensitat menys de la meitat d’acceleració que el sou mitjà. I és que els treballadors del 10% més mal pagat (amb un sou mitjà de 521 euros bruts al mes) van veure com el seu sou baixava el 2,1%. I aquells concentrats en les escales 2, 3, 4 i 5 van registrar increments entre el 0,4% i l’1,2%. Per sota de la meitat dels increments mitjans.

La crisi de la Covid l’està patint la classe baixa i mitjana dels treballadors, especialment els primers. Mentre que les classes altes dels assalariats estan transitant la pandèmia amb les seves rendes protegides i (de moment) a l’alça. Els increments entre els grups 6, 7, 8 i 9 van créixer entre l’1,3% i el 4,1%, a més de manera lineal. És a dir, com més salari, més elevat va ser l’increment registrat l’any passat. Finalment, el 10% més ben pagat va registrar l’increment retributiu més elevat, amb una alça del 5% i un sou mitjà de 4.964 euros bruts al mes.