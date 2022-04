El sector ‘immologístic’ català estrena el 2022 amb un lleuger fre de l’activitat, però encara a la cresta d’onada. La consultora de serveis immobiliaris CBRE va publicar aquest dilluns que el mercat logístic de la comunitat ha contractat 214.800 metres quadrats el primer trimestre de l’any, una xifra que suposa un descens del 4,6% en relació amb la del mateix període de 2022. Malgrat aquest retrocés, la diferència és mínima tenint en compte que en els primers tres mesos de l’any passat la superfície reservada va duplicar la del 2020. De fet, aquestes primeres xifres de l’any segueixen sent un 122% superiors a les de llavors.

«El primer trimestre del 2021 va ser excepcional per la contractació de 140.000 metres quadrats per part d’un operador de comerç electrònic al Far d’Empordà (Girona)», contextualitza el director d’Industrial & Logistics de CBRE Barcelona, David Oliva, en un comunicat. «Les xifres d’aquest any continuen sent molt bones i confirmen la tendència creixent en termes de contractació logística», apunta aquest responsable.

De fet, les dades entre gener i març del 2022 suposen un increment en un 12% dels metres quadrats contractats el primer trimestre del 2019 i continuen sent una de les millors xifres fins ara. Segons Oliva, el motor continua sent l’auge del comerç electrònic. En concret, fins al març de 2022, les operacions relacionades amb aquest sector han representat un 30% del total de la contractació.

En aquest sentit, entre les principals operacions portades a terme en aquest període a Catalunya destaquen el nou complex logístic de Kave Home a Tordera (Maresme), que ocuparà 90.000 metres quadrats, i l’arrendament d’una nau logística de Prologis de 20.200 metres quadrats a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

L’espai disponible, en mínims

Una altra prova que l’interès en el sector no minva és que la disponibilitat d’espai està en mínims històrics: només un 2,5% dels metres quadrats construïts pensant en el sector de la logística estan lliures per ocupar, una situació que CBRE relaciona de nou amb l’elevada demanda. La consultora immobiliària preveu que aquest any es reverteixi aquest escenari, ja que anticipa que el mercat català sumarà més de 850.000 metres quadrats en nous projectes.

«En qualsevol cas, l’elevada demanda i el descens de l’oferta disponible del mercat logístic han impulsat un 7% la renda ‘prime’ a Catalunya fins als 7,5 euros per metre quadrat al mes», afegeix la companyia. «CBRE estima que aquest creixement es mantingui en els pròxims mesos a les diferents zones logístiques per la falta d’oferta», conclou.