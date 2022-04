El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha traslladat al Sindicat de les Energies Renovables francès la proposta de recuperar el projecte Midcat i que el gasoducte també s'utilitzi a llarg termini per a l'hidrogen verd. En una visita a la seu del Syndicat des Énergies Renouvelables, a París, el president i els membres de l'entitat s'han compromès a compartir informació de les iniciatives sobre hidrogen verd que s'estan duent a terme a França. En la trobada, el sindicat ha exposat a Aragonès els projectes de parcs eòlics marins que hi ha en marxa a França, entre ells un a l'altura de Leucata, a la Catalunya Nord, i una possible interconnexió amb el parc eòlic Tramuntana en cas que s'acabés instal·lant davant la costa catalana.

A la sortida de la reunió, el president de la Generalitat ha reiterat que el Midcat pot ser un dels projectes "més interessants per dotar una xarxa de gasoductes en el conjunt de la geografia europea". "Com més fonts alternatives d'energia hi hagi, menys dependència hi haurà respecte a determinats productors", ha assenyalat Aragonès des de la capital francesa, on s'ha trobat amb el president del Syndicat des Énergies Renouvelables, Jean-Louis Bal, i el seu secretari general, Cyril Carabot, per conèixer els projectes que estan portant a terme i intercanviar experiències.

El president de la Generalitat, però, no ha concretat com ha rebut el Sindicat de les Energies Renovables la proposta de reactivar el Midcat i ha insistit que si a més de transportar gas natural més endavant també s'aprofita per transportar hidrogen verd en "permetrà desenvolupar molt millor i en millors condicions" la seva producció per després exportar-lo com a font d'energia.

En la reunió a la seu del Syndicat des Énergies Renouvelables, organització que agrupa 450 productors d'energies renovables del conjunt del territori francès, també s'han posat sobre la taula els parcs eòlics marins. A Catalunya, actualment, hi ha proposta del parc eòlic Tramuntana, just davant de la costa de l'Alt Empordà, i Aragonès ha plantejat la possibilitat d'una interconnexió amb el parc projectat a Leucata, a la frontera entre la Catalunya nord i la resta de l'Estat francès, mitjançant un cable submarí i no amb torres d'alta tensió que creuin el Pirineu.

"Seria una bona alternativa", ha defensat el president de la Generalitat, que considera que ajudaria a reduir l'impacte visual. Actualment, França disposa de dos projectes pilot de parc eòlic marí, a banda del de Leucata.

Aragonès ha definit la trobada com una "excel·lent oportunitat" per intercanviar experiències i ha explicat el compromís de les dues parts per seguir treballant en àmbits com el de la innovació en la creació d'energia i ha subratllat que la transició energètica s'ha de fer des d'un "s’ha de fer des d'un punt de vista europeu", sobretot després de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna.