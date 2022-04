El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista caurà aquest divendres un 27,97% respecte a aquest dijous i registrarà així la tercera caiguda consecutiva i el nivell més baix des del passat 19 de febrer.

En concret, el preu mitjà del 'pool' per a aquest divendres serà de 154,7 euros, uns 60 euros més barat que els 214,79 euros/MWh d'aquest dijous, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollides per Europa Press.

El preu màxim de la llum per a aquest divendres es donarà entre les 22.00 i les 23.00 hores, amb 252,08 euros/MWh, tot i que es registraran mínims entre les 16.00 i les 18.00 hores, de 7 euros/MWh.

De fet, juntament amb aquestes dues hores, també hi haurà preus especialment barats aquest divendres en el 'pool' entre les 15.00 i 16.00 hores i entre les 18.00 i 19.00 hores, amb 20 euros/MWh.

En comparació amb fa just un any, el preu del 'pool' per a aquest divendres serà un 154,7% superior als 69,78 euros/MWh del 8 d'abril del 2021.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --l'anomenat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament en el mercat lliure.