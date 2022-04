El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista disminuirà un 15,77% aquest dijous en relació amb ahir, la qual cosa suposa la segona caiguda consecutiva i el seu registre més baix des de fa dos setmanes, en concret, des del passat 23 de març.

El preu mitjà del 'pool' per a aquest dijous serà de 214,79 euros, 40,2 euros més barat que els 254,99 euros/MWh d'ahir, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) arreplegades per Europa Press.

El preu màxim de la llum per a hui es donarà entre les 08.00 hores i les 09.00 hores, amb 270 euros/MWh, mentre que el mínim, de 165,46 euros/MWh, s'ha registrat entre les 04.00 i les 05.00 hores.

En comparació de fa just un any, el preu del 'pool' per a aquest dijous serà un 224,89% superior als 66,11 euros/MWh del 7 d'abril de 2021.