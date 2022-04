La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines preveu una ocupació hotelera mitjana a la demarcació d'entre el 65 i el 70% durant els quatre dies festius de la Setmana Santa. La resta de la setmana s'espera una ocupació baixa. El sector destaca que, després de dos anys de restriccions per la crisi, la possible reactivació dels mercats emissors fan augurar un augment de visitants. Per això, molts empresaris han decidit obrir. En concret, a la província de Girona s'oferiran un 89% de les places hoteleres (n'hi ha 84.679) i un 95% dels establiments de restauració estaran oberts (n'hi ha 5.500).

Per zones, s'espera que les ocupacions més altes es concentrin al litoral de la Costa Brava Nord, amb entre un 65% i un 70%, mentre que a la Costa Brava Centre, s'espera que se situï entre el 60 o el 65% i a la Costa Brava Sud sigui d'entre un 40 i un 45%. A les zones d’interior s'espera una ocupació d'entre el 75 % i el 80 % a l'interior de la comarca de la Selva i, del 70 % i el 74% a la Garrotxa. A Girona ciutat la previsió d'ocupació oscil·la entre el 85% i el 90 %. Pel que fa a les zones de muntanya, es preveu una ocupació que fluctuï entre el 55% i el 60% a la comarca de la Cerdanya i, del 65% al 70% al Ripollès. En general, la previsió d'ocupació mitjana per a tota la província de Girona és del 65% i el 70%. Tot i així, els empresaris apunten que s'esperen algunes reserves d’última hora, que no faran variaran gaire les xifres d'ocupació previstes. De mitjana, el sector preveu unes estades d'entre dos i tres dies, amb un perfil de turista majoritàriament català i de la província de Barcelona, de mitjana edat i de caire "familiar". Tot i això, molts dels hotels que obriran ara tornaran a tacar fins a finals de maig o mitjans de juny, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu. La restauració, al 50% Els establiments de restauració de les comarques de Girona preveuen durant els quatre dies festius de Setmana Santa, una previsió d'ocupació de les seves places del 50%. El sector demana responsabilitat a les administracions El sector es mostra preocupat pels "moments d'incertesa" actuals, tant per la pandèmia com per la guerra d'Ucraïna i demana a les administracions que siguin "responsables" en relació amb la covid-19. En aquest sentit, reclamen poder treballar "amb certa normalitat i estabilitat, perquè el virus ha vingut per quedar-se i els empresaris no poden perdre més ingressos".